〈北部〉竹市「呷熊飽」 助弱勢呷飽飽

2016-08-31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府啟動「呷熊飽」幸福餐食計畫！市長林智堅表示，市府與三百一十七家愛心店家合作，並針對國小弱勢學童開辦「早安！飽貝」早餐餐食服務，透過提供餐食券，讓有需要的民眾憑券換餐「呷飽飽」。

全市共317家 提供餐食

林智堅昨天前往合作的愛心商家進行貼標授證儀式，他表示，「呷熊飽」的前身是滿福飽計畫，民國九十九年起開辦，但過去參與店家僅三十二家，未達預期美意，今年市府擴大辦理，合作商家涵蓋四大超商、便當店、麵包店及生鮮超市等兌換地點，商家數量較過去增加近十倍，目前全市共有三百一十七家，提供弱勢民眾方便且豐富的餐食服務。

弱勢學童 開辦早餐服務

林智堅說，市府並針對國小弱勢學童開辦「早安，飽貝」早餐餐食服務，配合現行的免費營養午餐政策，提供更周全的餐食服務。

市府社會處指出，今年一至六月已接獲五十四件緊急餐食需求通報案件，顯示弱勢民眾仍存有緊急餐食危機，市民如有急難事件或三餐不濟的情況，可向社會處或區公所申請「呷熊飽」餐食券，每張價值八十元、「早安！飽貝」每張價值五十元，依需求，每人可獲發一至三個月不等的餐食券，到合作的愛心商店兌換等值餐食。

社會處表示，目前兌換地點有新竹市所有四大連鎖超商（統一、全家、萊爾富與OK）及億客來生鮮超市、 師父便當店、新竹牧場及提雅諾麵包店等，多達三百一十七家，大幅提升兌換的便利性，並增加素食兌換商店（慈心能量素食坊），提升服務多元性及周延性。