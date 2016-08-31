〈北部〉竹縣缺錢 將檢討免費午餐、教科書

2016-08-31

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣財政面臨崩盤危機！縣長邱鏡淳憂心縣府員工薪水有一天會真的發不出去，昨天公開宣布縣府所屬單位人事全面凍結，坦言「儘管於心不忍」，仍須依財政部、主計總處、審計室要求，全面檢討敬老福利津貼與國中小學生免費營養午餐、免費教科書等「非法定歲出」，以撙節開銷。

縣府所屬單位人事 全面凍結

邱鏡淳說，他上任後已經排富發放俗稱老人年金的敬老福利津貼，實在不忍再做檢討。未來是要與老農的農、健保自付額補助一樣，調高領取的年齡門檻或減半發放甚至停止補助？還待研議。

至於行之有年的中小學生免費營養午餐和教科書，則被建議回歸使用者付費精神，由家長全額自付。如何突破財政困境又能照顧老人和小孩，他會量入為出努力。

邱鏡淳說，這是大環境不景氣所致，雖然新竹縣在非六都的縣市評比中，「自籌財源」名列績優的第三名，仍不敵財政赤字也是最糟糕前三名的事實，因此不得不正視前述問題，請縣府團隊一起想辦法，否則明年度預算不曉得該怎麼編列。

此外，縣府教育處每年借調卅多名候用校長或學校老師在府內辦公，造成人事成本增加，邱鏡淳將讓他們全面回歸校園專心教學。

縣府財政處表示，到今年七月底為止，新竹縣長期債務一百五十五點九億元，短期債務七十三點四七億元，分別逼近公債法四十五％的警戒值和卅％的債限。

總負債已達398億元

今年上半年度歲入實收只有一○一點四六億元，歲出實支卻是一一八點九九億元，兩者短差十七點五三億元，如果加上去年的，財政總缺口已達約廿七億元。再加計調借款，新竹縣總負債約三百九十八億元。

其中地方稅最重要來源的土地增值稅，今年一到七月實際只收到六點八二億元，預估全年至少短少十五億元。

由於新竹縣財政體質不佳，財政部、主計總處三月底派員到新竹縣進行「債務輔導」，中央要求檢討老人年金與免費營養午餐、教科書等非法定歲出項目。