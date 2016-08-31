〈北部〉監控車流疏導 蘆竹將用空拍機

2016-08-31

今年底前將成立交通監控中心

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區外來移入人口眾多，因聯外道路不足，又有好市多、台茂等大型商場，車流量大常造成交通壅塞，蘆竹警分局為此計畫成立交通監控中心，將引入空拍機監控車流，即時派遣警力疏導，最快年底成立。

蘆竹區尤其是南崁一帶都市發展快速，外來移入人口多，不僅大型社區林立，還有大型商場與眾多公司、工廠，因此車流量龐大，當地主要幹道中正路可連接國道一號南崁交流道，也是通往桃園的必經道路，每逢上、下班與假日等尖峰時段，總是湧入大量車潮，加上紅綠燈時間長、轉彎車多，塞車問題始終無解。

此外，市中心的忠孝西路、南崁路等的路幅狹小，也很容易造成車流瓶頸；而南崁路一段短短約五百公尺距離就有台茂、好市多等大型商場，進出的車輛眾多，也是造成交通壅塞的原因，交通問題儼然是當地最大民怨。

蘆竹警分局表示，為了在交通尖峰時段有效疏導車流，今年底前將成立交通監控中心，除了有以影像全天監控交通動態，另會引進空拍機於交通尖峰時段出勤，透過空拍機高視角發現壅塞點，即時派遣警力疏導。

分局指出，目前蘆竹南崁地區的號誌秒數最長為一一五秒，停等時間並不算長，若有必要，未來可透過空拍機掌握整條路段的交通情形，讓交通監控中心可適時調整紅綠燈秒數疏導車流。