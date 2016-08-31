〈北部〉救護車出勤空跑 平均5趟就有1趟
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府消防局統計十年來的救護車出勤數量，九十五年為五萬○八三八件，去年已增至八萬九六四一件，成長率達七十六．三三％，但空跑趟次也由九十五年的一萬一四四九件成長為去年的兩萬○四○九件，十年來空跑率是兩成一，平均出車五趟就有一趟空跑；消防局緊急救護科長曾淑苹表示，救護車出勤難免遇到空跑，以國道遊覽車火燒車事件為例，車內廿六人被燒死，出勤的廿輛救護車都是空跑。
消防局指出，十年來出勤次數成長分成兩個階段，第一階段從九十五年到一百年間屬高成長期，案件數由五萬○八三八件成長至八萬二四四九件，平均每年增加五二六八件、成長率六十二．一八％。
第二階段是從一○一年到一○四年的平緩期，案件數由八萬四一四三件增至八萬九六四一件，四年只增加五四九八件，平均每年增加一三七五件，成長率六．五三％；曾淑苹認為，這與消防局從一○一年二月十四日實施救護車收費制度有關，雖然至今只開罰六十多件，但已成功遏止了濫用救護資源。
九十五年到一○四年救護出勤量總和為七十三萬一一○二件、空跑數量為十六萬○六一二件，空跑率為廿一．九七％；這十年間只有九十七年的十七．八三％低於兩成，其他年份空跑率都高於兩成，介於廿一％至廿三％間。
審計處︰浪費資源 影響民眾權益
審計處調查認為，去年救護空跑率為廿二．七七％，高於全國的廿二．四二％，與往年空跑率相當，不僅浪費救護資源，造成救護人力負荷、更影響民眾救護權益。
消防局︰救護車數量 可滿足需求
曾淑苹表示，救護車空跑的原因，除了到場發現待救者已死亡，也有許多是路人發現車禍、路倒報案，但救護車到場時，當事人已經自行就醫，或當事人認為不需要就醫，少部分則是謊報。她說，以往空跑率最高曾達三成，目前已屬正常範圍；此外，桃園市救護車編制數為九十一輛，實際數量為一二五輛，足可滿足救護需求。
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