〈中部〉聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦

2016-08-31

〔記者陳燦坤／水林報導〕郭姓男子昨酒後打電話找吳姓男子聊天，兩人卻爆發口角，郭男憤而到北港警分局蔦松派出所提告，吳男聞訊趕往了解，郭男最後不提告，兩人卻因酒駕遭一併移送法辦。

郭男昨在家喝酒，凌晨打電話跟住在水林鄉尖山村的吳男聊天，兩人卻爆發口角，郭男一氣之下揚言提告，無視酒駕危險，竟開車前往蔦松派出所，向員警表示吳男出言恐嚇，聲稱想聚眾對他不利，要求員警立即處理。

郭男在派出所對員警大發牢騷後欲離去，卻因渾身酒味又開車前來，員警依法酒測，酒測值高達0.58；郭男得知觸犯公共危險罪，將遭移送法辦，轉身看到吳男站在派出所門口，即向員警舉發︰「他是我朋友，他也有喝酒，你一定要辦他。」

員警對吳男進行酒測，酒測值0.38，同樣超過標準值，吳男坦承開車出門，員警訊後將兩人依公共危險罪移送法辦，郭、吳兩人在派出所滿臉無奈，對於自己為了一通電話吵架而吃上官司感到懊惱。

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