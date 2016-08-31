〈中部〉〈認出非車主〉衰賊偷機車零件 被員警活逮
2016-08-31
〔記者許國楨／台中報導〕一名男大生5個月前騎車出車禍，因一直籌不到修理機車的費用，將機車停放在事故現場，未料林姓竊賊行經，竟拆走機車零件、準備變賣，所幸遇到當時處理車禍的員警巡邏經過，一眼就認出林嫌並非車主，上前攔查，人贓俱獲，超強記憶力讓林嫌當場認栽。
台中市警第二分局立人派出所警員林宗仁、郭瑞陽，本月23日深夜巡邏至漢口路、山西路口時，大老遠就發現45歲林嫌一直蹲在一部已損壞的機車旁摸索，形跡鬼祟；此時，眼尖的林員馬上認出，該部機車是先前車禍被撞的機車，也認出林嫌並非車主。
員警進一步查看，果然看見林嫌在拆解機車零件，手上正握著機車的引擎點火線圈（價值約2000元）；警方刻意詢問林嫌拆解零件用途？林嫌先是辯稱：「如果我的東西損壞，就可以拿來替用啊！」
警方接著告知，竊取他人物品是違法的，林嫌竟還大言不慚地說：「我以為警方聯絡不到車主，覺得這台機車是廢棄物，無人使用的，才想把尚能使用的零件拆解下來。」員警立即訓誡林嫌，機車是別人的財產，是否為廢棄車，怎麼可能是用猜的？明顯是狡辯之詞。
警方隨即聯繫車主，林嫌才一改硬拗態度說：「願意花錢跟車主和解。」車主表示，約5個月前發生車禍，機車被撞壞、無法騎乘，因是學生身分，一直籌不到修理費用，才會將機車停放在路邊；最近打工存了錢，已委託機車行全權處理，沒想到竟引來歹徒覬覦。警方訊後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
重大觀光先期規劃 審計室打臉
打造南投為觀光首都，係縣府施政主軸，惟南投縣審計室昨在一○四年度南投縣總決算審核報告中，認為縣府目前推動中的九九峰侏儸紀恐龍公園等重大觀光建設BOT案，先期規劃書欠缺成本效益分析，即核編用地取得經費…
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 浴火兄弟情 水管綁弟揹7樓逃生
- 劉仲敬／香港民族的林中路
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 史上最大牛隻竊案 紐西蘭500頭乳牛被偷
- 義大利救6500難民
- 蔡總統：明年食安預算增5成
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%
- 長壽怪颱獅子山襲日
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 林智勝1400安 看好蔣砲「全壘打王」
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 班長變身少男祈禱 掏錢許願票房破億
- 華南金董事長寶座 傳吳當傑打敗李桐豪
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 高鐵桃園土地標售 2年跌價近4成
- 傳遭凍結授信 中投︰不增借款餘額
- 俄羅斯電波望遠鏡 發現恆星發出強烈訊號
- 未足額提撥退休金 已開罰20家
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 伊斯蘭國發言人 在敘利亞被擊斃
- 陳建仁週五訪梵蒂岡 法蘭克福轉機
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- SK海力士 未通過新iPhone認證
- 〈生活停看聽〉麵包機跟風 先確認心意
- 歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億
- 自由廣場》「讓人看得懂」的司法改革
- 簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
- 500大美企 2.1兆美元藏海外
- 催債不成反挨揍 男開7槍洩憤
- 美軍空襲敘利亞 目標很可能是IS發言人
- 陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉〈認出非車主〉衰賊偷機車零件 被員警活逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分