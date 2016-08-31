〈中部〉〈認出非車主〉衰賊偷機車零件 被員警活逮

2016-08-31

〔記者許國楨／台中報導〕一名男大生5個月前騎車出車禍，因一直籌不到修理機車的費用，將機車停放在事故現場，未料林姓竊賊行經，竟拆走機車零件、準備變賣，所幸遇到當時處理車禍的員警巡邏經過，一眼就認出林嫌並非車主，上前攔查，人贓俱獲，超強記憶力讓林嫌當場認栽。

台中市警第二分局立人派出所警員林宗仁、郭瑞陽，本月23日深夜巡邏至漢口路、山西路口時，大老遠就發現45歲林嫌一直蹲在一部已損壞的機車旁摸索，形跡鬼祟；此時，眼尖的林員馬上認出，該部機車是先前車禍被撞的機車，也認出林嫌並非車主。

員警進一步查看，果然看見林嫌在拆解機車零件，手上正握著機車的引擎點火線圈（價值約2000元）；警方刻意詢問林嫌拆解零件用途？林嫌先是辯稱：「如果我的東西損壞，就可以拿來替用啊！」

警方接著告知，竊取他人物品是違法的，林嫌竟還大言不慚地說：「我以為警方聯絡不到車主，覺得這台機車是廢棄物，無人使用的，才想把尚能使用的零件拆解下來。」員警立即訓誡林嫌，機車是別人的財產，是否為廢棄車，怎麼可能是用猜的？明顯是狡辯之詞。

警方隨即聯繫車主，林嫌才一改硬拗態度說：「願意花錢跟車主和解。」車主表示，約5個月前發生車禍，機車被撞壞、無法騎乘，因是學生身分，一直籌不到修理費用，才會將機車停放在路邊；最近打工存了錢，已委託機車行全權處理，沒想到竟引來歹徒覬覦。警方訊後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。