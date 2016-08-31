〈中部〉逆向撞車 跳上友人貨車急逃

2016-08-31

與友人一前一後逆向

〔記者張軒哲／台中報導〕真離譜！台中市大安區龜殼路、中山南路口，29日下午發生交通事故，吳姓男子駕駛自小客車，與友人康男駕駛的小貨車一前一後逆向行駛，轉彎時，吳男車輛與對向張男駕駛的廂型車對撞，吳男竟棄車跳上康男貨車逃逸。事故影片被貼至臉書爆料公社，引起網友一片撻伐。大甲警方表示，已透過影片鎖定吳男肇逃，兩人30日到案說明後，被依肇事逃逸罪嫌移送法辦。

撞人受傷 棄車落跑

大甲警方指出，前日下午3時13分，32歲吳男駕駛的自小客車與34歲康男駕駛的小貨車，由中山南路直行，靠近龜殼路口時，疑似車速過快，突然逆向行駛。此時，46歲張男駕駛的廂型車正在轉彎，廂型車左後側被撞翻，失控翻覆。

離譜的是，吳男下車後，竟未關心張男傷勢，而是直接跳上康男的貨車離去，所幸張男傷勢不嚴重，右手肘、左小腿挫傷，就醫檢查擦藥後即返家休息。

影片被貼臉書後到案

警方昨根據影片畫面前往吳男家中逮人，但吳男未返家，經家人轉達後，吳男與康男昨到案說明；吳男供稱，因自己有案底，肇事後一時心虛害怕，才會逃逸。