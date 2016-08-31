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〈中部〉好湯溫泉季 中苗投促銷

2016-08-31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中好湯溫泉季將自九月一日至十月卅一日展開系列活動，今年與苗栗、南投聯合行銷，三縣市卅日舉行啟動儀式，並宣布活動重頭戲為九月十日在谷關溫泉區舉行的浴衣嘉年華，將有中台灣與日本表演團體遊街演出。

台中市長林佳龍、苗栗縣副縣長鄧桂菊、南投縣政府觀光處長王源鍾、日本大分縣別府市觀光協會會長梅野朋子與多位溫泉業者，將象徵台中、苗栗、南投及大分縣別府溫泉區的溫泉水，一同注入舞台上的檜木浴桶內，宣布台中好湯溫泉季暨中苗投溫泉聯合行銷活動正式啟動。

林佳龍表示，中苗投都有溫泉，可以透過溫泉拚觀光，也能進行溫泉外交，去年溫泉季結束後，谷關溫泉旅館的訂房率都滿，儘管目前中客來台觀光暫時受影響，但市府已做好準備，積極爭取星馬、港澳、日本等地旅客，「不管西進或南進，自己要上進」，只要好玩，旅客會一直來。

鄧桂菊指出，苗栗泰安溫泉有「美人湯」的稱號，旅館從平價到五星級都有，可以滿足不同消費者的需求，而苗栗縣十一月也要舉辦溫泉季，邀請民眾一起參加。

台中好湯溫泉季活動長達兩個月，九月十日的「谷關遊街趣浴衣嘉年華」是重頭戲，中台灣十個表演團體將穿著浴衣踩街演出，並邀請大分縣由布院「日本神樂」團隊表演「八岐大蛇」舞蹈，民眾只要於活動當天或前一晚到谷關住宿，就有機會免費獲得限量浴衣，還可免費品嘗烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒。

另外，九月一日至十月卅一日，在台中市各溫泉地區、苗栗泰安及南投溫泉區參與活動的溫泉飯店或店家消費滿五百元，憑發票或收據上摸彩活動APP登錄相關資料，即可參加抽獎，有機會去日本最著名的湯布院泡湯。

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  • 「台中好湯溫泉季」暨中苗投溫泉聯合行銷活動昨在市長林佳龍（中）、苗栗縣副縣長鄧桂菊（中右）及日本大分縣別府市觀光協會會長梅野朋子（中左）等來賓一同於檜木桶注入溫泉水，象徵活動正式啟動！（記者廖耀東攝）

    「台中好湯溫泉季」暨中苗投溫泉聯合行銷活動昨在市長林佳龍（中）、苗栗縣副縣長鄧桂菊（中右）及日本大分縣別府市觀光協會會長梅野朋子（中左）等來賓一同於檜木桶注入溫泉水，象徵活動正式啟動！（記者廖耀東攝）

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