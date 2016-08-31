〈中部〉東亞流行音樂節 40團隊9.3起演出
與花博、東亞青運呼應
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市將首推東亞流行音樂節，邀來自台日中韓等四十個團隊演出，有流行、搖滾、嘻哈等樂風，將在九月三日起登場，將與花博與東亞青運呼應，展現台中市的流行、年輕及創意氣息。
文化局表示，首屆台中東亞流行音樂節活動將持續三週，九月三、四日首週將先在圓滿戶外劇場登場，以流行音樂為主軸，邀請包括日本超帥女團The Hoopers、南韓男子流行樂團N.Flying和BoK、台灣人聲樂團VOX玩聲樂團，還有國內藝人楊乃文等參與，三日晚上首場特別邀請出自台中在地的好聲音徐佳瑩壓軸。
九月九日、十日第二週在梧棲運動公園，推出有許景淳、施孝榮、葉佳修等民歌好手演唱的民歌，另有新生代花兒、無雙樂團和伊甸樂團等演出；十七日、十八日第三週則在葫蘆墩文化中心廣場，以民謠為主，邀請來自蒙古的圖利古爾、沖繩傳統民謠代表的津波恒英、台灣客家音樂創作得獎常勝軍林生祥及原住民年輕創作鬼才Suming舒米恩等，透過不同民族傳唱民謠音樂。
台中市長林佳龍指出，當初他競選市長時，就思考要舉辦具有台中特色的音樂活動，上任後決定籌辦台中東亞流行音樂節，建立城市品牌外，也結合世界花博與東亞青運，讓大家看見台中市的流行、年輕及創意氣息。
活動也到梧棲和豐原舉辦
林佳龍說，活動不僅在圓滿戶外劇場舉辦，也前進梧棲運動公園及豐原葫蘆墩文化中心，讓大家更便利參與音樂藝術活動。
他也預告，今年系列活動從東亞流行音樂節啟動為第一棒，陸續還有九月中推出的台中國際踩舞祭、十月推出的台中花都藝術季等音樂藝術文化活動接力展開，讓民眾有多元藝文享受。
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