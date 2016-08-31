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〈中部〉台中市治安滿意度74％ 創新高

2016-08-31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市治安數據表現亮眼，犯罪指標發生數六都最低，市長林佳龍昨在治安會報中表示，根據委外民調結果顯示，市民對警察維護治安的滿意度達七十四％，較一○四年同期上升十三．一個百分點，為歷年最高，期勉警察同仁繼續努力，營造台中成為最安全宜居的環境。

市府昨召開治安及公安會報，警察局在會中指出，自五月一日至八月十四日共計查獲詐欺車手一一七件一七七人，攔阻民眾遭詐騙八十三件四三二九萬餘元，無論是查緝車手件數、人數、攔阻被害款項皆是六都第一。

此外，根據內政部警政署「犯罪指標案類」（包括暴力犯罪、竊盜、一般恐嚇取財、一般傷害、詐欺等）統計，台中市今年一月至七月「每十萬人口犯罪指標發生數」六都最低，相較去年同期減少五十一．八八件，也是六都降幅最多，整體治安維護成效呈持續成長趨勢。

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