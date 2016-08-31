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〈中部〉新建國市場普度法會 祈搬遷順利

2016-08-31

〔記者張瑞楨／台中報導〕即將於九月廿日啟用的新建國市場，昨天由市府舉辦普度法會，還請布袋戲演出，讓好兄弟看戲同樂，不過，副市長張光瑤在視察市場內的設備時，攤商卻指部分設施不合用，必須自己掏錢改善，例如排水溝太狹小易堵塞，攤商籌資四百萬元改善，張光瑤說，新建國市場未來將成為觀光景點，躍升為國際觀光市場，攤商也願意出錢改善設施，未來盛況可期。

新建國市場開幕前，適逢農曆七月，中市政府昨天下午依習俗舉辦中元普度大典，祈求新市場搬遷順利，開幕後生意興隆，普度祭品將捐給台中市所屬社會服務機構與弱勢家庭，為公益盡心力。

普度大典共有五百多桌，並請布袋戲演出，由副市長張光瑤主持開香典禮，市議員邱素貞、建國市場會長蔡鈴欽、臨時建國市場會長薛志清與攤商等人共同祈福。

張光瑤隨後視察市場設備，不過，薛志清卻反映說，部分設施不合攤商所需，他舉例說，原排水溝狹小，容易堵塞，Ａ區的一五一個攤商只好自掏腰包，籌資四百萬元改善，另外，市議員邱素貞建議，新建國市場攤商可考慮穿制服，展現專業、整齊的市場形象。

張光瑤說，在社會變遷中，增添現代化管理與建築，傳統市場更具魅力，他期待新建國市場能成為觀光景點，進一步躍升為國際觀光市場。

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  • 新建國市場普度法會，由副市長張光瑤主持開香典禮。（記者張瑞楨攝）

    新建國市場普度法會，由副市長張光瑤主持開香典禮。（記者張瑞楨攝）

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