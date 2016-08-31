〈中部〉新建國市場普度法會 祈搬遷順利
2016-08-31
〔記者張瑞楨／台中報導〕即將於九月廿日啟用的新建國市場，昨天由市府舉辦普度法會，還請布袋戲演出，讓好兄弟看戲同樂，不過，副市長張光瑤在視察市場內的設備時，攤商卻指部分設施不合用，必須自己掏錢改善，例如排水溝太狹小易堵塞，攤商籌資四百萬元改善，張光瑤說，新建國市場未來將成為觀光景點，躍升為國際觀光市場，攤商也願意出錢改善設施，未來盛況可期。
新建國市場開幕前，適逢農曆七月，中市政府昨天下午依習俗舉辦中元普度大典，祈求新市場搬遷順利，開幕後生意興隆，普度祭品將捐給台中市所屬社會服務機構與弱勢家庭，為公益盡心力。
普度大典共有五百多桌，並請布袋戲演出，由副市長張光瑤主持開香典禮，市議員邱素貞、建國市場會長蔡鈴欽、臨時建國市場會長薛志清與攤商等人共同祈福。
張光瑤隨後視察市場設備，不過，薛志清卻反映說，部分設施不合攤商所需，他舉例說，原排水溝狹小，容易堵塞，Ａ區的一五一個攤商只好自掏腰包，籌資四百萬元改善，另外，市議員邱素貞建議，新建國市場攤商可考慮穿制服，展現專業、整齊的市場形象。
張光瑤說，在社會變遷中，增添現代化管理與建築，傳統市場更具魅力，他期待新建國市場能成為觀光景點，進一步躍升為國際觀光市場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 捷運環狀線列車 義大利出廠囉
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- 《土地使用管制規定通盤檢討》林口住宅區 開放宗教、汽車美容業
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
中部‧本日最多瀏覽
好湯溫泉季 中苗投促銷
台中好湯溫泉季將自九月一日至十月卅一日展開系列活動，今年與苗栗、南投聯合行銷，三縣市卅日舉行啟動儀式，並宣布活動重頭戲為九月十日在谷關溫泉區…
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 趙駿亞洪荒無力 胡利險栽跟頭
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度
- 菲律賓通緝大毒梟 遭不明槍手擊斃
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
- 32歲潮吹女王心肌梗塞猝死
- 南市議長補選 誰會出線…
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 白白回家當賢妻？尪捧上億「安家費」
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- 信義商圈禁菸 最快10月上路
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 義大利救6500難民
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 賀陳旦：中客確實減少 來台旅客年底仍望破千萬
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- 製造業景氣信號終結15藍 轉進黃藍燈
- 全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 與16歲兒裸體共眠 地方媽媽：我錯了嗎？
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 旅外人士評全球最宜居 台灣No.1
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- 拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
- 網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉新建國市場普度法會 祈搬遷順利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分