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〈中部〉1年調解318案 曾壬癸「調解王」

2016-08-31

64位績優調解人員北上中央表揚

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市一○四年度調解案件成立率達八十九．三％，為六都第一。六十四位績優調解人員卅日北上接受中央表揚，其中，調解委員曾壬癸、林登雄及陳香蘭獲頒行政院長獎，曾壬癸去年調解成立件數高達三一八件，堪稱台中市的「調解王」。

調解逾250件 3人獲行政院長獎

內政部與法務部昨天共同舉辦績優調解人員表揚大會，行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三及內政部長葉俊榮分別頒獎給台中市廿五位績優調解委員、卅九位轉介調解績優人員。調解委員曾壬癸、林登雄及陳香蘭去年調解成立件數都超過二五○件，均獲頒行政院長獎，曾壬癸調解成立件數更高達三一八件，平均一天多即調解成功一件糾紛案，是台中市的「調解王」。

曾26年調解逾4000案 仔細聆聽是關鍵

曾壬癸擔任調解委員廿六年，成功調解超過四千件案件，六次榮獲行政院長獎。他表示，調解無捷徑，仔細聆聽雙方需求是關鍵，建議民眾遇糾紛可申請調解，省時省錢又免訟累。

法制局長陳朝建指出，台中市去年受理調解案件共二萬二三五○件，調解成立一萬九九五三件，成立率八十九．三％，為六都第一；而調解績效卓著，除調解委員們共同努力外，更有賴於多位資深調解委員的經驗傳承，台中市有四位調解委員年資超過四十年，但中央對於服務年資滿卅年以上的資深調解委員，沒有相關獎勵，有鑑於此，市長林佳龍八月四日在行政院會提案增設「資深調解委員總統獎」，以表達對委員奉獻的崇高敬意。

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  • 南屯區調解委員曾壬癸（右）去年調解成立件數超過三百件，行政院副院長林錫耀代為頒發行政院長獎。（台中市政府法制局提供）

    南屯區調解委員曾壬癸（右）去年調解成立件數超過三百件，行政院副院長林錫耀代為頒發行政院長獎。（台中市政府法制局提供）

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