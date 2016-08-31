〈中部〉「死亡之牆」破壞生態 底刺網作業擬禁
〔記者游明金／宜蘭報導〕底刺網漁業將漁網沈落海底，易纏到礁石無法收網，由於網具不腐不爛，在海底成了「死亡之牆」，網住魚類造成死亡，甚至會覆蓋珊瑚礁，破壞生態甚鉅；宜蘭縣政府輔導縣內漁船轉型，不再核發底刺網漁業項目，並將公告禁止底刺網作業，嚴格取締違規。
4艘有照漁船輔導轉型
宜縣領有底刺網漁業執照的漁船只有四艘，頭城與蘇澳籍各兩艘，但有很多是以竹筏出海從事底刺網作業，因未領有執照，屬於違規行為，依漁業法可處三萬至三十萬元罰款。
縣府農業處副處長陳文進說，漁業作業型態相當多種，底刺網是近海作業漁法，將尼龍網具以鉛塊沈入海底，形成「死亡之牆」，海底生物經過就會被纏住，一段時間再收網清點魚獲，但底刺網沈到海底，容易勾住礁石拉不起來，因網具便宜，漁民就直接放棄，再到他處佈網，如此循環周而復始。
陳文進指出，這些網具不會腐爛，在海底一直持續著捕抓行為，無限期的作業，但漁民也無法利用，有些斷裂沈底覆蓋珊瑚礁纏著垃圾，嚴重破壞海底生態，是很不友善的漁法。
宜縣漁業管理所推動轉型，讓目前領有底刺網執照的漁船可增加五噸噸數，船體增加長度及寬度，才能到比較外海以籠具類或釣具類作業，但這部分是漁業署權責，縣府已函文爭取；另，對於四艘漁船勘用的底刺網具，由縣府收購，每張網具三千元，每艘上限三十張。漁船放棄兼營底刺網漁業項目，需拆除起網機，將依噸數別，比照其他縣市補助轉型輔導金。
違規作業最高罰30萬元
陳文進指出，縣府不再核發底刺網漁業項目執照，並將研議公告禁止底刺網作業，外縣市漁船亦不得到宜蘭海域捕抓，宜縣目前竹筏約五百艘，許多竹筏未領有執照，卻從事底刺網作業，縣府將先勸導改善，若勸導無效即予取締。
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