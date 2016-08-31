〈中部〉流流社噶瑪蘭傳統家屋破損 宜縣府允翻修
2016-08-31
〔記者江志雄／五結報導〕宜蘭縣文化局在五結鄉流流社建造噶瑪蘭傳統家屋，歷經日曬雨淋後，結構及外形破損，屋內凌亂不堪，遊客看得直搖頭；文化局說，颱風期過後將重新整修。
蘭陽平原是噶瑪蘭人故鄉，兩百多年前漢人入蘭開墾後，陸續遷往花、東定居，留下來的族人多半福佬化，故居遺址跟著消失，流流社是國內保存最完整的噶瑪蘭族舊社，現存不到五戶人家。
多年前，文化局邀請遷居外地的噶瑪蘭族人，返回流流社打造傳統家屋，用木頭當結構，竹子編牆，茅草覆頂，重現昔日居家樣貌，目前委託民間社團管理，採預約導覽免費參觀，但多數時間大門緊閉。
竹牆腐朽屋內凌亂
「怎會這樣！」遊客最近發現家屋竹牆腐朽破損，內部堆置雜物，看起來相當凌亂，與預期景象落差極大，加上周邊雜草多，群蚊亂舞，站沒多久全身奇癢無比，讓人不想久留，待沒多久便匆匆離去。
遊客李小姐說，流流社的噶瑪蘭特色日益淡薄，除了地標大葉山欖，再來就是家屋，但使用傳統建材搭設的屋子，禁不起歲月摧殘，又欠缺定期維修，顯得很老舊，與其如此，不如拆除，另設噶瑪蘭公共藝術。
文化局回應說，縣內幾乎不見噶瑪蘭傳統家屋，搭建技術瀕臨失傳，委託文史工作者邱水金代邀花、東的噶瑪蘭耆老示範工法，藉此傳授年輕一代技術，家屋完工落成後，為流流社增添不少噶瑪蘭文化氣息。
文化局表示，這座家屋採用天然建材搭建，的確無法持久，今年颱風期過後將派員翻修，恢復原貌，施工期間也會安排新世代加入，把傳統技術傳承下去。
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