〈中部〉首長租賃官舍未編預算 審計處減列

2016-08-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員多次指責市府租賃首長官舍自肥，台中市審計處則以「租金費用未編列相關預算」為由，減列百萬租金，藍營議員李中卅日要求前副市長、現任教育部長潘文忠等人自行買單；市府強調，過去修法未盡完備，審計處以「減列」方式，列入「預算保留數」，並未認定違法。

市府租賃首長官舍，藍營議員數次以記者會、議會質詢和到監察院檢舉等方式，緊咬市府非法挪用「辦公廳舍」的預算科目，為潘文忠及副市長林陵三、市府秘書長黃景茂等三位首長租豪宅充當宿舍，平均每人月花三萬多元。

李中表示，台中市審計處一○四年度市府總決算審核報告指出，市府租賃首長宿舍「租金費用未編列相關預算」，一百零八萬餘元全數遭刪除，可見林佳龍實在很誇張，該筆經費沒有預算科目卻違法報銷，被審計處抓個正著。

他直斥市府帶頭違法，要求林陵三、潘文忠、黃景茂自行買單一百零八萬餘元，市府不得以其他預算支付。

市府秘書處強調，已多次澄清此均依法辦理，相關規定由前市府的副市長黃國榮決行。林市長上任後，因市府宿舍嚴重老舊與不足，以專案核准方式租賃首長宿舍，並非豪宅，相關的經費核銷均依法辦理。