| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑暈倒壓到甲酚桶 男員工嚴重灼傷 外界疑慮未消除 徐光曦請辭兆豐金董事長 態度逆轉！財政部將盡快約詢蔡友才 車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉首長租賃官舍未編預算 審計處減列

2016-08-31

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員多次指責市府租賃首長官舍自肥，台中市審計處則以「租金費用未編列相關預算」為由，減列百萬租金，藍營議員李中卅日要求前副市長、現任教育部長潘文忠等人自行買單；市府強調，過去修法未盡完備，審計處以「減列」方式，列入「預算保留數」，並未認定違法。

市府租賃首長官舍，藍營議員數次以記者會、議會質詢和到監察院檢舉等方式，緊咬市府非法挪用「辦公廳舍」的預算科目，為潘文忠及副市長林陵三、市府秘書長黃景茂等三位首長租豪宅充當宿舍，平均每人月花三萬多元。

李中表示，台中市審計處一○四年度市府總決算審核報告指出，市府租賃首長宿舍「租金費用未編列相關預算」，一百零八萬餘元全數遭刪除，可見林佳龍實在很誇張，該筆經費沒有預算科目卻違法報銷，被審計處抓個正著。

他直斥市府帶頭違法，要求林陵三、潘文忠、黃景茂自行買單一百零八萬餘元，市府不得以其他預算支付。

市府秘書處強調，已多次澄清此均依法辦理，相關規定由前市府的副市長黃國榮決行。林市長上任後，因市府宿舍嚴重老舊與不足，以專案核准方式租賃首長宿舍，並非豪宅，相關的經費核銷均依法辦理。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
好湯溫泉季 中苗投促銷

台中好湯溫泉季將自九月一日至十月卅一日展開系列活動，今年與苗栗、南投聯合行銷，三縣市卅日舉行啟動儀式，並宣布活動重頭戲為九月十日在谷關溫泉區…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈中部〉首長租賃官舍未編預算 審計處減列


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.