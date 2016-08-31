〈中部〉藍批十大缺失 市府反駁
2016-08-31
〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部台中市審計處公布去年度市府總決算報告，市議會國民黨團卅日藉此祭旗，砲轟市長林佳龍債台高築、濫用預算、行政效率低落、交通越改越亂等十大缺失，直斥龍團隊「膨風水雞割無肉」，應向市民道歉；市府逐一反駁，強調持續開源節流，各項施政符合規定。
市議會國民黨團召開記者會指出，市府去年負債增加近百億，卻有錢辦不了事，預算保留一大堆。審計處列管的卅八項重大建設執行率竟然只有廿一％；而第二預備金雖然快用完，卻又保留不少，部分甚至全數辦理註銷，市長小金庫運用浮濫。
與會議員指出，一億餘元的交安相關經費、八億元的路平專案，花大錢效果不如預期，中市平均每十分鐘就發生一起車禍，還惡意終止前朝的重大建設台灣塔、ＢＲＴ等，數位營運中心花錢比台灣塔更多。
市府回應，去年調整不該支出的項目，避免浪費，省下一百廿四億元，舉債降低為八十六億元，至今年七月底止，台中市平均每人負擔債務為六都第二低。至於第二預備金使用，也都依相關規定辦理。
市府說，建設局路平專案有五十六．三％民眾滿意；六都汽機車數和土地面積、交通事故定義皆不同，如以發生數進行比較，是統計上的錯誤。但交通局已成立易肇事地點改善平台，透過大數據分析及運研所協助來進行改善措施。至於ＢＲＴ，「白海豚車站」公車專用道繼續使用未拆除，其他相關設備也都進行妥善運用；台灣塔八十億預算，市府規劃數位營運中心取代，預算七十六億元，並未超過預算。
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