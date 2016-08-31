〈中部〉人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
安置訪視獨居老人或弱勢者
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣的社會趨向複雜，獨居者增多，一旦發生事故，無能力自理生活，失去經濟能力，身邊無人照顧，市府社會局推出「人生扶手計畫」，協助安置至機構接受照顧，社工會每三個月探視一次，讓這些弱勢者有家人關懷的感受，但是公部門經費有限，經費每年落差二百多萬，需要外界協助。
台灣獨居者日增，社會局發現獨居者因發生事故造成無能力自理生活者日益增加，便在一○三年推出「人生扶手計畫」，將弱勢的獨居老人、非老非殘的獨居者及身障者，而且無自理能力者，列入協助的對象。
每年需要照顧近三百人
社會局表示，有些獨居老人或者是身障者，一旦老到無法自理生活，社會局評估有需要，就會協助安置到機構進行養護，雖依法會有補助，但是政府能力有限，安置到機構，收費方面會有落差，社會局便必須四處募款。每一年需要照顧的近三百人。
此外，非老非殘的獨居民眾，平時有工作自己生活，但因無家人，一旦發生事故，不但無法再工作，也因無人照顧，處境相當艱困，也需要被安置照顧。
社會局表示，「人生扶手計畫」雖然安置無自理能力的弱勢獨居者到機構安養，但是每年社會局都面臨經費落差，一○三年獲得財團法人慶炎基金會每年資助一百萬，今年更獲得慈濟護理之家捐出廿五床的床位，可常年提供床位來進行照顧。
不過，社會局表示，每一年需要照顧的近三百人，每年的經費落差達二百多萬，讓社會局不得不四處募款，要讓弱勢的獨居者及獨居老人能老有所終，因此社會局很需要友善的機構能夠減免收費或者是愛心企業捐助，讓社會局可以幫助更多的獨居弱勢。
社會局表示，由於這些獨居的弱勢民眾，終年無家人探視，曾有社工前往探視一位獨居老人，該老人拉著社工的手哽咽地說，「你是這幾年來，唯一有來探視我的人」，讓社工人員相當鼻酸。
為此，社會局決定，將成為這些弱勢獨居者的「娘家」，將每三個月探視一次，並製作卡片慰問，給予愛的關懷。
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標題：〈中部〉人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
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