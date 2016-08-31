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〈中部〉重大觀光先期規劃 審計室打臉

2016-08-31

〔記者張協昇／南投報導〕 打造南投為觀光首都，係縣府施政主軸，惟南投縣審計室昨在一○四年度南投縣總決算審核報告中，認為縣府目前推動中的九九峰侏儸紀恐龍公園等重大觀光建設BOT案，先期規劃書欠缺成本效益分析，即核編用地取得經費，擔心將來投入龐大經費建設完工後，如同太極美地、九二一地震紀念公園暨農工商會展中心，未能達成預期效益，希望縣府改善。

南投縣審計室主任謝淑芬在縣議會臨會報告指出，南投縣一○四年度總決算審核結果，歲入審定為二○九億四千多萬元，歲出為二○六億一千多萬元，歲計賸餘三億二千多萬元，但至一○四年底，長債仍有一一七億四千多萬元，短債五十三億三千多萬元，每位縣民平均負債三點三五萬元，且財政缺口仍達二○二億五千多萬元，債務負擔仍沈重。因此，推動任何重大建設，都應做更完善先期規劃，以提升預算執行效能。

縣府觀光處長王源鍾表示，對於審計室建議，縣府將虛心檢討，惟以九九峰侏儸紀恐龍公園BOT案來說，前置作業採民間自提方式，未來有意投資廠商即會提出提出包括成本效益分析等先期規劃。

至於九二一地震紀念公園暨農工商會展中心使用率已逐漸提升，太極美地因屬多處景點串連，確實無法立即看到成效，會加強行銷，以提高營運績效。

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重大觀光先期規劃 審計室打臉

打造南投為觀光首都，係縣府施政主軸，惟南投縣審計室昨在一○四年度南投縣總決算審核報告中，認為縣府目前推動中的九九峰侏儸紀恐龍公園等重大觀光建設BOT案，先期規劃書欠缺成本效益分析，即核編用地取得經費…

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