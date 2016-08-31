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〈中部〉「溫暖冰箱」上路 分享愛與食物

2016-08-31

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕超級暖心！鹿港鎮首座「溫暖冰箱」上路，發起人是位善心小姐，她強調，希望用共享食物來取代廚餘，讓有需要的人都可以感受到人間暖情。

發起「溫暖冰箱」的善心小姐，不願意透露姓名，她表示，她看到報導在國外有「溫暖冰箱」的做法，覺得非常感動，就在網路上拋出這個想法，沒想到很快就獲得認同。

由於提供「溫暖冰箱」擺放地點是間專賣素食的麵包店，基於尊重業者長期的飲食習慣，第一座「溫暖冰箱」只擺放素食，不論蔬果或是米、米粉，還是餅乾麵包都有，全由各界捐贈。

發起人表示，她只負責募集冰箱，其他都是各界的愛心集合，「溫暖冰箱」推出才十天，冰箱內的東西源源不絕，有的人還拿來蔬菜、地瓜，每天大約有三、四人來拿食物，「不需要登記，也不必身分證認證」，希望透過人與人之間的互信，有需要的人自行拿取。

前天是開學日，有學子在門口站了許久，最後終於走了進來，拿了些食物後離去，「這就是溫暖冰箱」成立理念，分享食物分享愛！

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  • 鹿港首座「溫暖冰箱」，由善心女士發起、各界提供素食，讓有需求的人自己拿。（記者劉曉欣攝）

    鹿港首座「溫暖冰箱」，由善心女士發起、各界提供素食，讓有需求的人自己拿。（記者劉曉欣攝）

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