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〈中部〉全套金獎繪本 台僑慨贈斗六

2016-08-31

〔記者廖淑玲／斗六報導〕一本書，一份愛，愛在洛杉磯蔓延！

斗六市長謝淑亞參加國際圖書館協會聯盟（IFLA）年會海報展，獲洛杉磯僑胞捐贈二百五十冊珍貴繪本，其中還有整套美國凱迪克繪本大獎作品，帶回滿滿行囊的繪本，造福斗六孩子。

斗六繪本館「愛旅行」的海報入選國際圖書館協會聯盟年會海報展，謝淑亞及斗六繪本館館長受邀在國際年會上分享；洛杉磯僑界發起「一本書、一份愛」的捐書活動，僑界捐贈珍貴繪本作品裝滿三個大旅行箱帶回。

謝淑亞說，她帶回來給孩子的繪本書，包羅萬象，其中有來自匈牙利布達佩斯北極熊的故事繪本，圖文並茂，還有捐書人對斗六孩子滿滿的愛，整個餐桌都被繪本佔滿，大伙兒笑稱這是繪本大餐，滿漢全席。

尤其難得的是，出生斗六的陳蓓蓓捐贈整套被譽為繪本奧斯卡獎的美國凱迪克大獎金獎作品，不知道花了多少心思與金錢，才能夠將一九三八年到二○一六年得獎繪本全套購齊。陳蓓蓓還將讀後心得感想及祝福都寫在書頁裡，送給斗六的孩子，讓謝淑亞感動掉淚，相信也是大家送給孩子最好的禮物。

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  • 斗六繪本館「愛旅行」海報入選國際圖書館協會聯盟年會海報展。（記者廖淑玲攝）

    斗六繪本館「愛旅行」海報入選國際圖書館協會聯盟年會海報展。（記者廖淑玲攝）

  • 斗六市長謝淑亞帶回僑界捐贈的繪本。（記者廖淑玲攝）

    斗六市長謝淑亞帶回僑界捐贈的繪本。（記者廖淑玲攝）

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