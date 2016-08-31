〈中部〉823砲戰失明 林德祿返金門悼戰友

2016-08-31

〔記者曾迺強／梅山報導〕五十八年前在八二三砲戰中，被戰火炸傷雙眼的「阿祿叔」林德祿，他的故事經知名小說家、中正大學中文系教授王瓊玲披露，獲國防部重視，昨天林德祿由家人陪同，經由陸軍金防部安排抵達金門，今天將重返古寧頭戰場，並到太武山國軍公墓完成悼念殉國戰友的宿願。

現年八十五歲林德祿，現居嘉縣梅山鄉，數十年來與妻子林陳香相互扶持，養育六名子女，各有成就，林德祿夫妻由子女與孫子陪同，從水上機場啟程至金門尚義機場。

林德祿回憶說，八二三砲戰發生時，他與同袍構工修築砲陣地，突遭敵軍砲火襲擊，他身負重傷後送治療，但在他身旁、平時情誼深厚的陸軍第四十一師一二三團排長符國芳及戰友們不幸殉國。

王瓊玲用了一年時間採錄林德祿的故事，預計寫成五萬字小說，她六月走訪金門蒐集史料時，帶回古寧頭戰地黃沙致贈林德祿。