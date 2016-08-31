| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉823砲戰失明 林德祿返金門悼戰友

2016-08-31

〔記者曾迺強／梅山報導〕五十八年前在八二三砲戰中，被戰火炸傷雙眼的「阿祿叔」林德祿，他的故事經知名小說家、中正大學中文系教授王瓊玲披露，獲國防部重視，昨天林德祿由家人陪同，經由陸軍金防部安排抵達金門，今天將重返古寧頭戰場，並到太武山國軍公墓完成悼念殉國戰友的宿願。

現年八十五歲林德祿，現居嘉縣梅山鄉，數十年來與妻子林陳香相互扶持，養育六名子女，各有成就，林德祿夫妻由子女與孫子陪同，從水上機場啟程至金門尚義機場。

林德祿回憶說，八二三砲戰發生時，他與同袍構工修築砲陣地，突遭敵軍砲火襲擊，他身負重傷後送治療，但在他身旁、平時情誼深厚的陸軍第四十一師一二三團排長符國芳及戰友們不幸殉國。

王瓊玲用了一年時間採錄林德祿的故事，預計寫成五萬字小說，她六月走訪金門蒐集史料時，帶回古寧頭戰地黃沙致贈林德祿。

廣告
  • 林德祿手拿王瓊玲贈送的古寧頭戰地黃沙，回憶當年轟炸慘況。（記者曾迺強攝）

    林德祿手拿王瓊玲贈送的古寧頭戰地黃沙，回憶當年轟炸慘況。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
重大觀光先期規劃 審計室打臉

打造南投為觀光首都，係縣府施政主軸，惟南投縣審計室昨在一○四年度南投縣總決算審核報告中，認為縣府目前推動中的九九峰侏儸紀恐龍公園等重大觀光建設BOT案，先期規劃書欠缺成本效益分析，即核編用地取得經費…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：〈中部〉823砲戰失明 林德祿返金門悼戰友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.