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〈南部〉打電動花光她賣身錢 男粗工被女友當街開扁

2016-08-30

還在警所互揭瘡疤

〔記者王捷／台南報導〕李姓粗工疑似拿著林姓女友賣身錢去打電玩，沒想到打到一毛都不剩，林女氣得大罵李男沒用，要去找別的男人；李男不捨就在電玩店前拉扯，最後兩人大打出手，警方到場後將兩人逮回警所。不料情侶倆在警所內互揭瘡疤，林女指責李男吃軟飯，李則罵林女賣淫又吸毒，兩人互告傷害，訊後警方將兩人依傷害、社會秩序維護法移送。

28日晚間11時許，台南市鬧區的電玩店前傳出糾紛，40歲李男在店門口與小5歲的林女打得不可開交，林女也不是省油的燈，猛扯李男頭髮、甩巴掌，連李男的上衣都被扯破，警方獲報後到場，將兩人通通帶回警所。

她罵他沒用、吃軟飯

林女向警方供稱，李男向她借了1萬4千多元打電動，沒想到竟然打到一毛都不剩，這些錢都是辛苦錢，痛批李男根本是在吃軟飯。

沒想到李男聽到後，在警方面前反嗆林女，自稱他靠勞力賺錢，可不是小白臉。他說，那筆錢還不是林女賣淫賺來的，留下來林女也是拿去吸毒，不如他拿來打電動。

他嗆她賣淫又吸毒

林、李兩人唇槍舌劍，最後互相提告傷害，警方受理後將兩人依傷害、社會秩序維護法移送，並擴大追查林女是否從事不法。

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