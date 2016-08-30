〈南部〉市境之南樹快滅頂 消波塊搶救
2016-08-30
〔記者洪臣宏／高雄報導〕接連颱風帶來長浪，林園區海岸線沖刷嚴重，高雄市最南海角一隅的黃槿即將滅頂，有關單位昨天填補消波塊，阻止海岸線繼續侵蝕，保住了地方人口中的「市境之南樹」。
汕尾地區爐濟殿公園旁有株黃槿，位置在高市南境最角落，在此可遠眺小琉球、東港、台灣海峽，近觀高屏溪口浪潮、月牙灣夕陽，因此有人在樹蔭下擺放藤椅賞景，林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華說：「這是當地私房的『無敵海景』。」
這株黃槿距離海岸原本約有廿公尺，但今年尼伯特颱風入侵，加上多個與台灣擦身而過的颱風帶來長浪，該處海岸線因波浪侵蝕逐漸後退，黃槿離海岸線只剩五公尺，除此之外，茂密的枝葉不堪尼伯特強風吹拂，如今稀稀落落，出現生存危機。
黃槿具有抗鹽抗旱的特性，為熱帶海岸地區常見的防風、防沙、防潮樹種；葉片可作蒸煮糕粿的枕葉，又有糕仔樹及粿葉樹別稱。
蘇文華說，汕尾地區以前四處可見黃槿，後因海岸線侵蝕、開發等因素逐漸消失，六年前當地人士在爐濟殿公園種植一整排，唯獨「市境之南樹」矗立一隅。
有關單位注意到了海岸線侵蝕問題，昨天派員吊放消波塊，「市境之南樹」有了橫陳的消波塊保護。蘇文華說，黃槿生命力極強，相信很快就可以生機昂然。
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