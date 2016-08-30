| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉市境之南樹快滅頂 消波塊搶救

2016-08-30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕接連颱風帶來長浪，林園區海岸線沖刷嚴重，高雄市最南海角一隅的黃槿即將滅頂，有關單位昨天填補消波塊，阻止海岸線繼續侵蝕，保住了地方人口中的「市境之南樹」。

汕尾地區爐濟殿公園旁有株黃槿，位置在高市南境最角落，在此可遠眺小琉球、東港、台灣海峽，近觀高屏溪口浪潮、月牙灣夕陽，因此有人在樹蔭下擺放藤椅賞景，林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華說：「這是當地私房的『無敵海景』。」

這株黃槿距離海岸原本約有廿公尺，但今年尼伯特颱風入侵，加上多個與台灣擦身而過的颱風帶來長浪，該處海岸線因波浪侵蝕逐漸後退，黃槿離海岸線只剩五公尺，除此之外，茂密的枝葉不堪尼伯特強風吹拂，如今稀稀落落，出現生存危機。

黃槿具有抗鹽抗旱的特性，為熱帶海岸地區常見的防風、防沙、防潮樹種；葉片可作蒸煮糕粿的枕葉，又有糕仔樹及粿葉樹別稱。

蘇文華說，汕尾地區以前四處可見黃槿，後因海岸線侵蝕、開發等因素逐漸消失，六年前當地人士在爐濟殿公園種植一整排，唯獨「市境之南樹」矗立一隅。

有關單位注意到了海岸線侵蝕問題，昨天派員吊放消波塊，「市境之南樹」有了橫陳的消波塊保護。蘇文華說，黃槿生命力極強，相信很快就可以生機昂然。

廣告
  • 有關單位吊放消波塊阻止海岸線侵蝕。（記者洪臣宏攝）

    有關單位吊放消波塊阻止海岸線侵蝕。（記者洪臣宏攝）

  • 市境之南黃槿逼近海岸線，且枝葉變得稀稀落落。（記者洪臣宏攝）

    市境之南黃槿逼近海岸線，且枝葉變得稀稀落落。（記者洪臣宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄物產館抓寶瘋 延長營業至凌晨2時

全民瘋寶可夢！高雄物產館蓮潭旗艦店每天有上千民眾齊聚抓寶，市府農業局為民服務，破天荒延長營業時間至凌晨二時，明起更加碼「咖啡好康購」活動，成為全國首間因寶可夢延長營業時間的委外經營場館。五小時可抓兩百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈南部〉市境之南樹快滅頂 消波塊搶救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.