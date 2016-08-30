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〈南部〉國際廚藝賽 崑山科大成績耀眼

2016-08-30

〔記者林孟婷／永康報導〕崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生前往馬來西亞檳城參加兩年一度的「馬來西亞Battle of The Chefs檳城國際廚藝競賽」，精湛廚藝榮獲二金六銀十二銅以及十五佳作的好成績，獎牌總數在全場競賽隊伍中居冠，表現優異。

餐飲系系主任洪廷瑋表示，此次馬來西亞檳城國際廚藝競賽集結十六個國家、一千多位選手同台競技，拿下佳績實屬不易，透過國際賽事與各國好手切磋廚藝，除能增加學生實戰經驗，更能進行廚藝文化交流，開拓學生國際視野。

參賽團隊在暑假期間有三個多禮拜進行密集訓練，大二生游弦璁、林育廷、陳敏惠等三人，初試啼聲便一鳴驚人，勇奪銀牌一面、銅牌兩面和佳作四項的亮眼佳績。

大三生李健銘、徐哲穎、羅偉誠、黃柏憲、張立言、惠彥凱、謝澤朋和洪唯峻也不遑多讓，總共拿下金牌兩面、銀牌五面、銅牌七面及佳作七項，大一新生張耀晟首次參賽也榮獲佳作。

其中，在西式烹調賽事中，大三生李健銘以「櫻花蝦桂圓糙米雞肉捲佐櫻桃酒醬汁」參賽，運用台灣桂圓、櫻花蝦、臘肉，製作麻油糙米飯，再以法式春雞肉包覆糙米飯烘烤，搭配濃郁櫻桃酒醬汁，獨特創意口味與精湛細膩的廚藝，一舉拿下糙米競賽現場烹調金牌。

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  • 崑山科技大學參加國際競賽，拿下多項大獎、成績亮眼。（記者林孟婷翻攝）

    崑山科技大學參加國際競賽，拿下多項大獎、成績亮眼。（記者林孟婷翻攝）

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