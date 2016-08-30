〈南部〉將軍3牛蒡產品 入選 台灣農漁會百大精品

2016-08-30

〔記者楊金城／將軍報導〕農委會評選台灣農漁會百大精品出爐，將軍區農會有牛蒡切片、牛蒡香鬆和牛蒡茶包三種伴手禮產品入選台灣農漁會百大精品，很不簡單。

農會總幹事吳明成說，農漁會百大精品要經初選和複評，要有地方產業特色，且須檢驗無農藥殘留和標示清楚，才能入選，將軍農會以前僅牛蒡酒獲選百大精品，相隔多年後，農會這次報名四項產品，因具地方產業特色、食品安全和養生，獲選三項，真是好消息。

將軍區栽種牛蒡面積僅約十公頃，但發展牛蒡加工品，行銷成為特色農產品，確實比其他牛蒡產地突出。

將軍農會至今研發牛蒡產品有牛蒡切片、牛蒡茶包、牛蒡酒、牛蒡香鬆、牛蒡纖維粉、牛蒡什麼魚酥、牛蒡香脆片等，都是農會明星產品，提高牛蒡產業附加價值。

吳明成說，農會協助農業生產技術升級，並將農產品轉化為加工品，成為地區伴手禮，希望增加農民收入，繁榮農村經濟。

入選台灣農漁會百大精品的牛蒡切片、牛蒡香鬆和牛蒡茶包，主要是牛蒡品質好，烘烤製程又跟其他產地不同，像牛蒡香鬆是全台唯一牛蒡加工產品，牛蒡切片、牛蒡茶包在第一次沖泡時有牛蒡香氣，但第二次沖泡時，反而增加人參香氣。農會慶祝入選百大精品，三項得獎產品現在都有優惠價，消費者撿便宜要快。