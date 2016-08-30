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〈南部〉維冠樓倒案開庭 受災戶指控原南縣府失職

2016-08-30

〔記者王俊忠／台南報導〕二○六震災維冠大樓倒塌造成一一五死、多人受傷，維冠建設公司負責人林明輝與建築師等五人被起訴業務過失致死。昨天一整天，台南地院密集開辯論庭；受害者李宗典胞姊痛陳，原南縣府蓋章的官員都有責任，請檢察官、法官揪出「漏網之魚」重判。

到昨晚七點許，辯論庭結束。台南地院行政庭長郭貞秀表示，此案在昨天辯論終結，承審庭將於十一月廿五日宣判。

在維冠大樓殘骸裡受困五十六小時獲救、左腿截肢的受災戶李宗典，昨天在胞姊李肅椊陪伴下，兩人穿著印有全家福照片的Ｔ恤出庭，並與其他證人出示維冠搜救時的新聞報導，請法官將心比心，重判林明輝等被告。此外，當年審核過維冠大樓案的原南縣府公務員也有責任，有蓋過章的都有責任，此案還有漏網之魚，請檢察官、法官幫忙揪出來。

也是受災戶的潘皖玲說，業務過失致死罪最多判五年，實在太短、太輕了！像林明輝這種人應該關一輩子！實在吞不下這口氣！

昨天，台南地院開庭主要勘驗維冠相關證據，建商林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴，維冠設計部經理洪仙汗與土木技師鄭東旭，都在律師陪同下出庭，仍不認罪，多人互駁對方供詞不可採信。審判長陳金虎勘驗證據時，逐一念出一一五位死者相驗後研判的死因，不少人因被混凝土重壓，須透過ＤＮＡ辨別身分，名單念了半個多小時，林明輝等被告神情木然，情緒沒有明顯波動。

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