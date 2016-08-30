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〈南部〉【開學日蘊創意】4校80新生藏酒 相約畢業啟封典藏

2016-08-30

比喻教育過程 像高粱酒愈陳愈香

〔記者楊金城、王涵平、林孟婷／台南報導〕特別的開學日活動，官田區四所學校一年級新生八十人昨天到隆田酒廠舉辦藏酒儀式，比喻教育的過程就像高粱酒一樣愈陳愈香，期許學生在學習過程中吸收知識為己用。

包括官田國中陳文財、官田國小林保良、嘉南國小張維文、渡拔國小黃明章四位校長，帶領師生一起打酒裝入四個酒甕（廿七公升容量），再簽名封存在地窖醞釀，相約畢業時開封分裝，讓昨天的開學日別具意義。

隆田酒廠準備酒精濃度五十四度的二鍋頭高粱酒，由校長及師、生一人一勺打酒入甕，並簽名封存，成為師生的共同回憶。隆田酒廠廠長李進財說，將為師生打造專屬酒器，待學生畢業時，再分裝典藏的高粱酒給每位學生珍藏紀念，屆時售價優惠。

竹門國小 親師生喝甜湯、彩繪牆

竹門國小開學日安排新生與親師一起喝甜湯、彩繪智慧牆，希望學童樂在學習。校長李雯智說，教導處選出代表一○五學年度的學習意象為健康、活力、智慧、勤學，以熊、兔子、貓頭鷹、蜜蜂為象徵。英語老師林函薁教學生認讀四種動物及意象，主任許又文則教讀祖孫共學台語。每位新生獲頒閱讀書袋及文具用品，與家長及老師合影。小一新生陳意涵直說上學很開心，希望像蜜蜂一樣勤學習。

警方自開學起加強執行護童專案，白河分局長李名昌與交通組長王鼎欽等多位員警，前往白河國小加入維護學童上學安全行列，與校長、老師及志工一一問候家長與學生，並發送交通安全宣導品。宣導民眾避免邊騎車邊玩手機遊戲，確實遵守「開（騎）車不抓寶，安全不會少」的安全法則，愛惜自己生命以及尊重他人生命財產安全。善化警分局「護童勤務」由轄區各分駐所、派出所執行，保護學童上、下學安全，維持學校周邊交通秩序。

佳里子龍國小特別設計小一新生的迎新活動「小子龍拜師迎新GO、過五關習六藝」，十二位新生經趙雲點兵、小子龍拜師獻尊師餅，展開闖關，每關都有意涵，像有反霸凌、資源回收環保概念、推動閱讀等，新生完成每關像收服寶可夢的怪物和精靈，再將神奇寶貝球投入籃內完成闖關，迎新活動熱鬧有趣。

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  • 竹門國小幼兒園及小一新生與家長，在牆上拓印出一條條繽紛悠遊的魚兒，象徵學子學習樂趣多。（記者王涵平攝）

    竹門國小幼兒園及小一新生與家長，在牆上拓印出一條條繽紛悠遊的魚兒，象徵學子學習樂趣多。（記者王涵平攝）

  • 典藏的酒甕貼上大家的簽名封存。（記者楊金城攝）

    典藏的酒甕貼上大家的簽名封存。（記者楊金城攝）

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