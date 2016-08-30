〈南部〉行政區調整 要等立院通過行政區劃法

2016-08-30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全市戶政事務所調併計畫，引發外界聯想是否與行政區整併有關聯，民政局表示，行政區調整不是地方說調就調，行政區劃法仍「躺」在中央，立法院後半年會期能否通過尚是未知數。

民政局長陳宗彥表示，行政區調整牽涉地方議會審議，若要在二○一八年新屆議員選舉適行新行政區，中央與地方最慢要在明年底前定案，因此立法院後半年會期，須將行政區劃法列為優先法案審議通過，否則來不及。

陳宗彥表示，南市行政區調整目前仍在蒐集資料研議階段，「沒有任何定案」，考量因素包括歷史文化、地理背景、居民情感及人口等綜析層面，行政區調整改造工程龐大，不可能貿然進行，況且必須依法舉辦公聽會，並送市議會審議討論。

據了解，南市行政區調整研議方向，朝「大調」、「中調」與「微調」三大腹案，若以區域人口數廿至卅萬左右調整，將從現行卅七區調併為十區以內，衝擊不小；若以現行十六個警分局轄區，且不影響現行市議員選舉十六大選區下，影響面較小；另一個微調方向，則是人口偏低山區，因地制宜調併至其他區。