〈南部〉戶政所將調併 民政局︰原服務據點仍在

2016-08-30

15所主任遇缺不補

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民政局著手組織改造計畫，全市卅七區戶政事務所將整併為十八區戶政事務所，目前已有龍崎等十五所主任遇缺不補，民政局強調，戶政所整併計畫，主要是業務效能提升考量，原服務據點仍在，人員就地安置與市民服務完全不受影響，全案尚未定案。

據了解，下營、西港、將軍、七股、北門、山上、玉井、左鎮、安定、大內、楠西、關廟、龍崎、鹽水、歸仁十五區戶政事務所主任，目前由其他區主任或該區科員代理。

民政局長陳宗彥表示，戶政所調整計畫主要是基於機關人力與組織效能考量，隨著資訊化時代與服務功能，進行適當任務編制調整，例如有些戶政所才三、四個人員，就占了一個主任，有必要通盤評估，與行政區調整完全沒有關係。

人員就地安置

陳宗彥強調，組織調整草案尚在規劃階段未定案，一定會兼顧人員就地安置，對市民的服務完全不受影響，因為被調併的原戶政所服務據點仍留在現地並沒有撤掉，將以所轄屬的戶政事務所服務處或分站運作。

民政局表示，其實不僅南市，其他五都及嘉義等縣市戶政事務所已調整，而南縣市合併為直轄市後，因原鄉鎮所聘雇人力不一，首波即進行區公所基準員額統一編制，接著第二波殯葬所人力調整，採取遇缺不補及移撥循序漸進方式，「沒有人因此而失業」，工作權益均受保障。

人事處表示，事涉組織規程修改，而且民政局作業也要配合人員退休時程，並經市政會議通過後才能公布實施。

一位戶政所主任表示，戶政所調併對基層人員與民眾洽公不受影響，應是身兼的主管較受衝擊，必須採取「走動式管理」；另有主管認為，戶政所調併早日定案下來才好，以免代理一、二年又要換人，影響業務推動，但是通常組織調整是選在新年度開始，若層峰討論定案，可能最快明年度才實施。也有基層人員認為，戶政機關調整，是縣市合併後行政區調整的首部曲，但也有主任不以為然表示，戶政所整併是各縣市趨勢，與牽涉選舉因素的行政區調整不一樣。