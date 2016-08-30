〈南部〉抗議血汗三總 澎湖分院護理師上街頭

2016-08-30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕守護民眾健康的護理師，卻淪為血汗醫院賺錢的犧牲品？一群三總澎湖分院護理師昨走上街頭，高分貝抗議護理人員不足、值班時間過長及薪資待遇不公平等；針對護理人員抗議，院方表示已著手進行規劃改善，近期會有結果。

在三總澎湖分院婦產科開刀房工作的護理師小英控訴，一人負責三名醫師，幾乎全年無休，曾有值班長達卅三小時的紀錄，導致罹患職業病「腕道症候群」，且因病人狀況多變，多次想從七樓病房一躍而下；另外，麻醉科、急診室護理師也出面控訴，表定上班八小時，卻長達十六小時待命，待命時間不計薪資，管理高層卻坐擁高薪，護理師過勞，對於照護病人也造成危險。

抗議護理人員提出八大訴求：要求院方檢討說明護理人員流失原因及工作環境、補足輪值三班護理人員、拒絕無薪假和跨科調動、依法給付薪資（含待命時間及加班費）、離島加給公平一致、夜班費用公平、特殊單位津貼比照總院、更換民診處基金管理人等，並揚言若未獲院方滿意答覆，將集體請辭拖垮醫院。護理人員也曾向澎湖縣政府社會處勞工科反映加班費延發問題，竟得到「有發」就好的回應，讓護理人員相當不滿。

針對護理師們的訴求，三總澎湖分院給予正面回應，表示已就多項議題進行規劃，包含非廿四小時輪值護理單位核發夜班費、備勤待命改給予津貼、開刀房招足人力改採三班制、臨時性召返工資計算優於勞基法，並對一○三至一○四年加班費審認重新計算，擴及全體員工；同時也嚴格禁止先打卡下班繼續工作、病人少時強迫員工休假返家等情事。