〈南部〉黑沙玩藝節破百萬人 旗津民怨飆高

2016-08-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕「旗津黑沙玩藝節」突破百萬人次紀錄！高市議員簡煥宗昨表示，主辦單位觀光局歡慶的同時，服務處也接到不少居民抱怨電話，原本十五分鐘返家路變成一小時才能到達，活動破紀錄、地方憤怒也破紀錄。

簡煥宗分析，觀光局上週六舉辦黑沙玩藝節時，剛好碰上寶可夢熱潮，導致大量民眾湧入旗津；他想問高市觀光局有無與相關單位研議配套？或認為那並非專責業務、遂視若無睹？難道要因觀光局破紀錄而犧牲旗津居民權益！

旗津人專用道 失去功能

簡煥宗指出，高市府常在旗津辦活動，但每逢活動期間，交通問題就一再發生，讓在地居民苦不堪言；尤其上週末過港隧道塞車，旗津島上的交通亂象，還有缺乏管制的輪渡站旗津人專用道失去功能，引發居民強烈抱怨。

他感慨，難道要民意代表反映，這些問題才會改善嗎？市府局處沒能力處理嗎？

簡煥宗認為，高市府觀光政策與居民權益，兩方已失去平衡點，到底市府的城市觀光政策是要追求一萬人來一百次？還是一次來一百萬人次？希望市府認真看待這個「老」問題，相信只要用心，地方發展與居民權益絕對可以兼顧。