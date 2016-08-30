〈南部〉高雄物產館抓寶瘋 延長營業至凌晨2時

2016-08-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全民瘋寶可夢！高雄物產館蓮潭旗艦店每天有上千民眾齊聚抓寶，市府農業局為民服務，破天荒延長營業時間至凌晨二時，明起更加碼「咖啡好康購」活動，成為全國首間因寶可夢延長營業時間的委外經營場館。

五小時可抓兩百隻精靈

市府農業局打造高雄物產館蓮潭旗艦店變身「高通通樂園」，委外經營綠色友善餐廳、麵包坊、農特產展售場，並設有兩百個農業精靈「高通通」，已吸引五十萬人次參觀。近來寶可夢掀起熱潮，場館周邊結合蓮池潭、洲仔濕地等觀光景點，五分鐘路程有七個補給站。

玩家表示，在園區內五小時可抓兩百隻精靈，不但廣場經常有人撒花，連館內也有精靈跑來跑去，最高等級是「快龍」，還有大量「迷你龍」，能量可快速升級，連亞洲限定「大蔥鴨」也有，每天吸引上千人尋寶，形容是「抓寶樂園」。

館內商機 業績達五成五

值得一提的是，寶可夢帶來商機，提高館內業績達五成五，由於民眾每晚瘋玩到凌晨二時許，農業局因應民眾需求，全國首創延長營業時間，館內延長營業一小時，至深夜十時三十分；館外飲料、熟食區，搭配戶外燈光等，均延長至凌晨二時。

農業局更與委外廠商合作，搶搭寶可夢順風車，明起加碼「咖啡好康購」活動，民眾憑館內當天消費三百元或麵包坊一百元發票，只要再加價七十九元，就可享用綠色友善餐廳的咖啡或飲料，讓民眾喝咖啡玩樂更有勁。