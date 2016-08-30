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〈南部〉《觀察筆記》也是重北輕南

2016-08-30

改革的怎會有高滿意度？

蔡英文的總統百日，民調有好多版本，有的不及格，最新公布的是剛剛及格邊緣。

她上任就啟動改造機器，對國民黨產，對年金，都要求公平正義。

九月三日有一波走街頭，是被改革者的情緒宣洩也是保衛既有權益的宣示，他們，已經從上個政權延續到蔡政府，不會支持執行改革的蔡英文。

她的總統得票數就應該會是一直站在她這一邊嗎？未必，選舉文化裡的投票行為是受到多種關係與感覺左右的，彼一時此一時的主客觀環境不同，支持度也會升降，降溫的熱情或許在他日如改革成果輝煌會重新燃起。

最近關於蔡總統的民調卻顯示出重北輕南，南方批評新政府的聲音明顯小。從台北看總統，也許因為緯度高、視界高、公務員數高、距離近，與高雄看總統，自有兩樣情。

城市的政治地理區位，城市住民結構、城市經費的中央挹注程度，會影響城市的政治光譜偏藍或偏綠，是短暫的現象還是長久的著色，要看執政者是有心抑或假掰。

在台灣被漠視的南方，高雄會力挺小英，有住民的政治和經濟故事背景！（資深記者黃明裕）

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