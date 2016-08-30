〈南部〉開學了 注意孩子有無適應障礙

2016-08-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天開學，不少學生暑假瘋玩「寶可夢」，家長和老師應小心觀察孩子是否有適應障礙，若持續兩週以上就要注意，拒學或情緒問題長時間、反覆出現時，應積極透過學校輔導管道或尋求醫療協助。

屏東基督教醫院身心科主治醫師黃靖雯表示，臨床上曾經有每次假期一結束，就開始鬧肚子痛的學生，遇上重新分班，狀況更糟，就算在學期中慢慢適應，但每當放完寒暑假面臨開學，老問題就重現。

醫師指出，有些對陌生情境較敏感，適應新環境需時較久，大部分孩子上幼稚園，哭個一星期，交到新朋友、發現學校樂趣後，就能開心上學去，有少部分孩子過一個月，仍每天在校門和家長上演「十八相送」，即使進教室，也是悶悶不樂。

黃靖雯指出，易焦慮的孩子在國中階段容易出現拒學症，每到週日晚上就鬧情緒、睡不著，或是抱怨 肚子痛、頭痛，嚴重者會有胸悶或呼吸困難等症狀；這是因為心理會影響生理，父母千萬不要貼上說謊或偷懶標籤；孩子成長過程難免遇到挫折而適應不良，若父母、校方能和醫療能配合，最終都可順利度過。