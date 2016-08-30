| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉開學了 注意孩子有無適應障礙

2016-08-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天開學，不少學生暑假瘋玩「寶可夢」，家長和老師應小心觀察孩子是否有適應障礙，若持續兩週以上就要注意，拒學或情緒問題長時間、反覆出現時，應積極透過學校輔導管道或尋求醫療協助。

屏東基督教醫院身心科主治醫師黃靖雯表示，臨床上曾經有每次假期一結束，就開始鬧肚子痛的學生，遇上重新分班，狀況更糟，就算在學期中慢慢適應，但每當放完寒暑假面臨開學，老問題就重現。

醫師指出，有些對陌生情境較敏感，適應新環境需時較久，大部分孩子上幼稚園，哭個一星期，交到新朋友、發現學校樂趣後，就能開心上學去，有少部分孩子過一個月，仍每天在校門和家長上演「十八相送」，即使進教室，也是悶悶不樂。

黃靖雯指出，易焦慮的孩子在國中階段容易出現拒學症，每到週日晚上就鬧情緒、睡不著，或是抱怨 肚子痛、頭痛，嚴重者會有胸悶或呼吸困難等症狀；這是因為心理會影響生理，父母千萬不要貼上說謊或偷懶標籤；孩子成長過程難免遇到挫折而適應不良，若父母、校方能和醫療能配合，最終都可順利度過。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄物產館抓寶瘋 延長營業至凌晨2時

全民瘋寶可夢！高雄物產館蓮潭旗艦店每天有上千民眾齊聚抓寶，市府農業局為民服務，破天荒延長營業時間至凌晨二時，明起更加碼「咖啡好康購」活動，成為全國首間因寶可夢延長營業時間的委外經營場館。五小時可抓兩百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈南部〉開學了 注意孩子有無適應障礙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.