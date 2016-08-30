〈南部〉大學變小學！ 崇華小學65生報到
2016-08-30
〔記者葉永騫／長治報導〕高鳳數位內容學院轉型為一貫道崇華雙語小學，昨天舉行開學典禮，共有六十五名學生報到，使用十五公頃餘的校地，每學期學費十二萬元，學校茹素提供蔬食餐，每週上課節數高達四十五節，比一般學校多了不少課程。
每學期學費12萬 全校茹素
高鳳數位內容學院因少子化造成財務危機退場，積欠銀行及教職員薪水三億餘元，在一貫道概括承受後轉型為私立崇華雙語小學，今年核定一、二、三年級各招一班，共八十七人，實際招得六十五名學生，清一色為一貫道的道親，學生來自全國各地，縣籍學生僅六人。
校長周玉霜表示，一般公立學校每週授課為二十三到三十一節，崇華則是四十五節，將課輔的課程全數納入，培養學生溝通能力並加入儒家思想的核心價值，住宿則是五人一間的通舖，有老師負責宿舍管理，供餐由專業素食館負責並有營養師調配。
對於讓孩子在學校住宿，家長表示很放心，希望在老師熱心教導下，能夠培育出品德學識優秀的學生。
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