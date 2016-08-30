〈南部〉屏東縣地磨兒民族實小 首見「族群本位教材」
縣府指定為實驗教育小學
〔記者邱芷柔／綜合報導〕開學了！三地門鄉地磨兒與瑪家鄉禮納里部落的長榮百合國小，這學期由縣府指定為實驗教育小學，地磨兒民族實驗小學使用全國首見的「族群本位教科書」，長榮百合國小則以「小家制度」的混齡學習方式帶孩子共學互助，這種讓孩子以族群文化為主體、多元發展的適性教學，還吸引了來自北部的家長帶著孩子南下就讀。
長榮百合 以混齡學習互助
地磨兒國小校長伍麗華指出，族群本位教材包括國語、數學、英語及民族教育等，去年試用族群本位教科書後，師生的反應很好，孩子們在數學科的表現和市區學校的表現一樣，今年將全面推廣，這學期起實驗班學生沒有每週固定課表，而是由老師們依規定教學時數彈性安排，並啟動「移動的教室」，讓民族文化課程和部落結合。
地磨兒啟動 「移動的教室」
地磨兒國小本校與德文分校計有兩百五十位學童，今年小一新生中有位來自台北的吳旻樺，吳旻樺的媽媽是中國深圳人、爸爸是台灣人，雖然沒有原住民血統，但吳旻樺期待在這個學校交到好朋友。
吳旻樺捨台北 就讀地磨兒
吳旻樺的媽媽歐陽雯說，因為到三地門玩，認識地磨兒國小，很喜歡學校的辦學裡念，決定讓孩子到地磨兒就讀，她特別在屏東租房子，負責接送兒子上下課，雖然與同學們的成長背景不同，但多元學習對於未來競爭力肯定會有幫助。
長百校長陳世聰說，校內設有閱讀百科、健康促進、藝文律動、自然觀察、生態環保、部落學歷六大主題探索區，藉由探索認識排灣族傳統人文及植物生態，校內的家屋系統，就是要讓大孩子帶小孩子共學，午飯時間則有「pukizing共食文化」，每個課程設計與安排，都與部落文化緊密連結。
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標題：〈南部〉屏東縣地磨兒民族實小 首見「族群本位教材」
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