| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴 澳門橋生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東縣地磨兒民族實小 首見「族群本位教材」

2016-08-30

縣府指定為實驗教育小學

〔記者邱芷柔／綜合報導〕開學了！三地門鄉地磨兒與瑪家鄉禮納里部落的長榮百合國小，這學期由縣府指定為實驗教育小學，地磨兒民族實驗小學使用全國首見的「族群本位教科書」，長榮百合國小則以「小家制度」的混齡學習方式帶孩子共學互助，這種讓孩子以族群文化為主體、多元發展的適性教學，還吸引了來自北部的家長帶著孩子南下就讀。

長榮百合 以混齡學習互助

地磨兒國小校長伍麗華指出，族群本位教材包括國語、數學、英語及民族教育等，去年試用族群本位教科書後，師生的反應很好，孩子們在數學科的表現和市區學校的表現一樣，今年將全面推廣，這學期起實驗班學生沒有每週固定課表，而是由老師們依規定教學時數彈性安排，並啟動「移動的教室」，讓民族文化課程和部落結合。

地磨兒啟動 「移動的教室」

地磨兒國小本校與德文分校計有兩百五十位學童，今年小一新生中有位來自台北的吳旻樺，吳旻樺的媽媽是中國深圳人、爸爸是台灣人，雖然沒有原住民血統，但吳旻樺期待在這個學校交到好朋友。

吳旻樺捨台北 就讀地磨兒

吳旻樺的媽媽歐陽雯說，因為到三地門玩，認識地磨兒國小，很喜歡學校的辦學裡念，決定讓孩子到地磨兒就讀，她特別在屏東租房子，負責接送兒子上下課，雖然與同學們的成長背景不同，但多元學習對於未來競爭力肯定會有幫助。

長百校長陳世聰說，校內設有閱讀百科、健康促進、藝文律動、自然觀察、生態環保、部落學歷六大主題探索區，藉由探索認識排灣族傳統人文及植物生態，校內的家屋系統，就是要讓大孩子帶小孩子共學，午飯時間則有「pukizing共食文化」，每個課程設計與安排，都與部落文化緊密連結。

廣告
  • 長榮百合國小部落學歷探索。 （記者邱芷柔攝）

    長榮百合國小部落學歷探索。 （記者邱芷柔攝）

  • 來自台北的吳旻樺與媽媽歐陽雯，吳旻樺雖無原住民血統，但他說，很喜歡地磨兒國小，也很期待交到很多好朋友。 （記者邱芷柔攝）

    來自台北的吳旻樺與媽媽歐陽雯，吳旻樺雖無原住民血統，但他說，很喜歡地磨兒國小，也很期待交到很多好朋友。 （記者邱芷柔攝）

  • 三地門鄉地磨兒國小這學期開始由縣府指定為實驗教育小學，並且使用全國首見的「族群本位教科書」。（記者邱芷柔攝）

    三地門鄉地磨兒國小這學期開始由縣府指定為實驗教育小學，並且使用全國首見的「族群本位教科書」。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
黑沙玩藝節破百萬人 旗津民怨飆高

「旗津黑沙玩藝節」突破百萬人次紀錄！高市議員簡煥宗昨表示，主辦單位觀光局歡慶的同時，服務處也接到不少居民抱怨電話，原本十五分鐘返家路變成一小時才能到達，活動破紀錄、地方憤怒也破紀錄。簡煥宗分析，觀光局…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈南部〉屏東縣地磨兒民族實小 首見「族群本位教材」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.