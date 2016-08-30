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〈南部〉風災屋損加碼補助 昨起發放

2016-08-30

〔記者王秀亭／台東報導〕尼伯特風災造成縣內一萬多幢房屋受損，政府補助住屋毀損專案最高兩萬元，對多數受災戶修繕房屋仍有不足，社會處運用民間捐款加碼補助，專案補助兩萬元者，同樣加碼補助兩萬，至二十六日有九千一百三十二戶，加碼補助八千四百萬元，社會處長曹劍秋表示，鄉鎮公所昨天起開始作業，預計這週會陸續發放給受災戶。

社會處的房屋損毀救助分為安遷及專案救助，安遷救助為屋損達不勘居住，全縣有兩百七十六戶，以台東、太麻里及卑南居多，救助金以每戶人口數計，一人兩萬元，每戶最高補助十萬元，專案救助則為輕重程度不一的房屋損毀補助，至今有九千一百三十二戶，每戶最高兩萬元，政府救助金已於八月二十二日發放。

曹劍秋表示，政府救助仍無法補足風災造成的損失，運用民間捐款補齊不足，安遷救助戶每戶加碼五萬元，專案補助依民眾房屋毀損專案核定金額，若是兩萬元，善款部份再予兩萬元，除台東市公所卅一日前完成，其他鄉鎮皆已在二十六日核撥至各公所。

曹劍秋指出，一萬多幢房屋受損戶中，有七成比例家庭人口數在三人以下，也造成達不勘居住標準的安遷戶重建經費受限，社會處另針對低收、獨老、雙老及中度以上身障家庭，每戶加碼補助房屋修繕經費，經社工員詢問縣內四千多戶，申請者僅一百一十七戶，因多數弱勢家庭已有民間資源協助修繕。

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