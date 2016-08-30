〈南部〉風災受創73校 順利開學上課
2016-08-30
〔記者張存薇／台東報導〕邁入新學期，台東縣七十三所國中小、幼兒園因尼伯特風災受損，昨天均順利開學，教育處長劉鎮寧說明，共有五百九十七件復建工程，目前執行率約三成，部分學校門窗、地板受損待修復，但不影響學生上課，大部分工程可望在十月中以前完成，東海國中操場、豐田國小雨水、污水下水道打通工程則希望在年底前完成。
大部分工程 可望於10月中完成
劉鎮寧表示，七十三所受創學校中，已有九所完成復建工程，廿五所學校施工中，另其他學校部分由企業認養，部分則分別在決標、發包等階段。他說，主要是因災後施工項目過多、施作時間集中且急迫，影響廠商參與議價意願，行政院八月九日核定補助修繕一點四億元經費後，立即送發包中心，但台東縣設計規劃、編列預算的專業人力不足、備料也不夠、又缺工人，影響修繕工程進度。
而這次受創最嚴重的東海國中，一般教室受損狀況在風災過後一星期內已清除完畢，幾乎全毀的電腦教室、生活教室則趕在開學前修復，已可正常使用，不過，東海國中學校屋頂還要施作防曬、防水等工程，仍在施工中。
根據教育處統計，目前仍有十所國小十八項教學相關工程未完工，包括新生幼兒園廚房、康樂國小視聽教室等，另有約四百件監視器鏡頭、冷氣等非教學類工程也未完成，多數學校可於十月中前復建完成，不過東海國中操場、跑道及豐田國小施作雨水、污水下水道打通等工程希望能在十二月底前完工。
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