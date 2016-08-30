〈南部〉營養午餐漲價 每學期多付500元

2016-08-30

〔記者張存薇／台東報導〕開學了，台東縣國中小營養午餐昨天開始每餐調漲五元、上限達四十五元，等於家長一學期多付五百元，教育處長劉鎮寧說明，主要是因為全面採用非基改豆製品、增加供應牛乳或保久乳，家長認同因物價上漲、餐費調整，但希望確實讓孩子吃的營養又健康。

不敵物價上漲 由40元調至45元

教育處副處長劉俊毅說明，台東縣已四、五年未調整營養午餐上限，多數學校每餐餐費原本在卅八至四十元間，因為累計四、五年來蔬菜、水果、肉類等物價指數已上漲超過五％，今年台東縣營養午餐供應輔導委員會建議調整上限由四十元增至四十五元。

劉鎮寧說明，全國這學期開始只能使用非基改豆製品、且每週要供應兩次，每餐成本大約就增加三元，再加上為了學生鈣質攝取、要求廠商每月提供兩次牛乳或保久乳、或增加乳製品入菜。

團膳業者從去年起不斷反映希望調高營養午餐收費，業者無奈的說，今年從寒害開始氣候異常，蔬果成本比去年平均增加三、四成，這次價格調漲扣掉豆製品、乳製品後只剩「幾毛錢」，對業者「只有小補」，不過因為設備已購買、也聘用員工，為了員工與學生午餐，只能繼續慘澹經營。

不過，業者也提醒，台東縣原本小班小校就多，團膳經營成本高於西部縣市，未來又要推動有機食材、學生人數逐年減少，營養午餐成本只會越來越高，縣府應該想辦法即早因應。

家長：接受漲價 食安要嚴把關

林姓家長認同調整午餐費，她表示，許多街頭小吃都漲價，為了孩子的健康可以接受漲價，李姓家長則說，希望廠商真的用心做出好吃的午餐，也要嚴格把關食材安全。