〈台北都會〉北市就服處辦徵才 職缺252個

2016-08-30

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處八月卅日起開始徵才，至九月二日止，需求二五二人，行業涵蓋餐飲、汽車客運、銷售與保全業，其中大都會汽車客運釋出職業大客車駕駛員職缺，薪資最高可達六萬八千元，十分吸引人。

台北市就業服務處現場徵才，服務處位置皆鄰近各大捷運站，包括：板南線西門站、淡水信義線圓山站、淡水信義線象山站，以及內湖區行政大樓。參與徵才公司包括美德耐、背包棧旅店、三澧企業、漢威保全、中工保全、歐艾斯公寓大廈管理維護、統一超商、萊爾富國際、美樂食餐飲及三商行等共十二家企業。

詳情可洽「台北市就業服務處最新消息」查詢。