〈台北都會〉既成道路私地標售北市府 決標不到2成

2016-08-30

〔記者何世昌／台北報導〕大法官釋字第四○○號指出，若既成道路符合「公用地役」，長年供公眾通行，主管機關須辦理徵收，但北市的既成道路面積約一百廿三公頃，全面徵收估計要花「一兆四千萬元」，礙於財政無法徵收，市府提出「都市計畫私有土地標辦」計畫，讓私地主按公告現值的十五％賣地給市府，今年參與投標的地主爆量，新工處考慮明年擴增預算至兩千萬元。

既成道路長年提供公眾通行，依法主管機關須辦理徵收，不過，徵收費用過高，致長年擱置；二○○四年起，新工處每年編一千萬元辦理「都市計畫私有土地標辦」，私地主可按公告現值的十五％賣給市府。

根據新工處資料，去年花費九八二萬元購得二九四平方公尺的私有地，今年則有四十四名地主、一七二筆土地參與投標，因預算有限，僅卅筆土地決標，不到二成。

新工處表示，考慮調整「都市計畫私有土地標辦」明年預算至兩千萬元，藉此加速用地取得，但還須與主計處研議。