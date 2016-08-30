〈台北都會〉北市自殺人數增 週六「3P」愛生命

2016-08-30

〔記者謝佳君／台北報導〕根據衛福部統計，一○四年國內自殺死亡人數為三六七五人，較一○三年增加一三三人，增幅為三．八％，居國人主要死因第十一位，台北市一○四年自殺死亡人數為三一八人，也較一○三年增加七人；北市衛生局表示，響應九月十日「世界自殺防治日」，九月三日將於美堤河濱公園舉辦「Enjoy My 3P Life：正向態度、美好記錄、趣味野餐」活動。

衛生局醫護管理處副處長黃敬堯表示，國際自殺防治協會今年訂定的自殺防治日主題為「聯繫Connect、溝通Communicate、關懷Care」，北市以戶外野餐（見圖，記者謝佳君攝）活動串起概念，希望在聯繫與互動中多點溝通與關懷。

衛生局表示，「3P生活理念」包括正向生活態度（be Positive）、記錄生活中的美好（by Postcard）及趣味野餐（go Picnic）。九月三日上午十點至下午兩點舉辦的活動，包括野餐、野餐布置比賽、舞台表演遊戲、有獎徵答、攤位宣導、拍照打卡等，還有「時空明信片」，可以寫信給未來的自己。

詳細活動資訊可上「台北市自殺防治中心」網站查詢，或撥打諮詢專線1999轉8858詢問。