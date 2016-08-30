〈台北都會〉北市聯醫忠孝院區漸凍人照護病房 外國專家取經

2016-08-30

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市聯合醫院忠孝院區「祈翔病房」二○○六年創立，是亞洲第一間漸凍人照護病房，十年來表現亮眼，曾獲國家生物科技醫療品質銅牌獎，去年更獲「南丁格爾獎」，肯定醫療人員的努力，國際漸凍人協會聯盟主席特別來台參訪，打算學習台灣照護經驗。

據統計，漸凍症歷年平均罹病人數約一五○○人，每年新增四百多人，除一成左右罹病者可能與遺傳相關，確切致病原因醫學仍未能解答，也沒有治癒方法。漸凍病友運動神經被病毒侵蝕，漸漸無法動彈，但病友五官感知敏銳程度、邏輯思考仍與常人無異，使病患非常痛苦。

祈翔病房護理長林雅真說，照顧漸凍病友需要敏銳的觀察力和善解人意的心，醫療團隊在巡房時會花很長時間了解病友不舒服的地方；對一般人很簡單的症狀，在治療漸凍人的時候，需要跨專業領域團隊的支援。

國際漸凍人協會聯盟主席卡蘿柏克（Carol Birks）表示，祈翔病房寬敞的空間、溫馨的氣氛，同時顧及生理與心理的治療需求，讓她十分驚豔；而台北市衛生局、聯醫忠孝院區和民間漸凍人協會間的合作關係緊密，認為可供許多國家借鏡，國際漸凍人協會將把台灣成功的例子，在國際間推廣，期待每位漸凍人病患都得到最好照顧。