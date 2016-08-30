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〈台北都會〉北市聯醫忠孝院區漸凍人照護病房 外國專家取經

2016-08-30

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市聯合醫院忠孝院區「祈翔病房」二○○六年創立，是亞洲第一間漸凍人照護病房，十年來表現亮眼，曾獲國家生物科技醫療品質銅牌獎，去年更獲「南丁格爾獎」，肯定醫療人員的努力，國際漸凍人協會聯盟主席特別來台參訪，打算學習台灣照護經驗。

據統計，漸凍症歷年平均罹病人數約一五○○人，每年新增四百多人，除一成左右罹病者可能與遺傳相關，確切致病原因醫學仍未能解答，也沒有治癒方法。漸凍病友運動神經被病毒侵蝕，漸漸無法動彈，但病友五官感知敏銳程度、邏輯思考仍與常人無異，使病患非常痛苦。

祈翔病房護理長林雅真說，照顧漸凍病友需要敏銳的觀察力和善解人意的心，醫療團隊在巡房時會花很長時間了解病友不舒服的地方；對一般人很簡單的症狀，在治療漸凍人的時候，需要跨專業領域團隊的支援。

國際漸凍人協會聯盟主席卡蘿柏克（Carol Birks）表示，祈翔病房寬敞的空間、溫馨的氣氛，同時顧及生理與心理的治療需求，讓她十分驚豔；而台北市衛生局、聯醫忠孝院區和民間漸凍人協會間的合作關係緊密，認為可供許多國家借鏡，國際漸凍人協會將把台灣成功的例子，在國際間推廣，期待每位漸凍人病患都得到最好照顧。

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  • 國際漸凍人協會聯盟主席卡蘿柏克等參訪聯醫忠孝院區漸凍人照護病房。（記者張凱翔攝）

    國際漸凍人協會聯盟主席卡蘿柏克等參訪聯醫忠孝院區漸凍人照護病房。（記者張凱翔攝）

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