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〈台北都會〉北海岸藝術祭 週日淡水開跑

2016-08-30

〔記者李雅雯／新北報導〕二○一六北海岸藝術祭將於九月四日（週日）在淡水海關碼頭進行開幕式，現場將可見到台灣藝術家林舜龍利用漂流木所創作的作品《漂航紀事》，當天也將在現場舉辦「竹管風鈴工作坊」，林舜龍將帶著民眾現場做手藝，將屬於自己的竹管風鈴掛上《漂航紀事》。

廿件作品 跨越六個行政區

文化局集結廿六位國內外藝術創作者打造廿件作品，創作空間跨越淡水、八里、三芝、石門、金山、萬里等六個行政區，在藝術作品中看到在地景觀和地方特色。《漂航紀事》現正坐臥在淡水海關碼頭草地上，外表像翻覆的船，某些角度又像隻山豬，或可說是刺蝟；在某些視角也可以是條魚，走入內又是好似教堂的空間。林舜龍將在開幕式當天，帶著民眾手作竹管風鈴，接著彩繪上色，完成後吊掛在《漂航紀事》上，留下共同參與這項盛事的痕跡。

文化局藝文推廣科長王錦華指出，強調和社區、居民互動是北海岸藝術祭目標理念之一，打從七月開始就已有系列工作坊課程規劃，內容包括製作土磚、陶土雕刻、環保風車製作、毛線編織、竹編等項目，這些過程都在串起人和在地生活的連結。詳細訊息可至二○一六北海岸藝術祭官方網頁查詢。

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  • 2016北海岸藝術祭將於9月4日在淡水海關碼頭舉行開幕式，現場將可看到藝術家林舜龍的作品《漂航紀事》。（記者李雅雯攝）

    2016北海岸藝術祭將於9月4日在淡水海關碼頭舉行開幕式，現場將可看到藝術家林舜龍的作品《漂航紀事》。（記者李雅雯攝）

  • 2016北海岸藝術祭將於9月4日在淡水海關碼頭舉行開幕式，現場將可看到藝術家林舜龍的作品《漂航紀事》。（記者李雅雯攝）

    2016北海岸藝術祭將於9月4日在淡水海關碼頭舉行開幕式，現場將可看到藝術家林舜龍的作品《漂航紀事》。（記者李雅雯攝）

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