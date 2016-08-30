〈台北都會〉中和土地公文化祭 健行抓寶抽機車
2016-08-30
下月四日烘爐地登場 發三千份發財金
〔記者張安蕎／新北報導〕為推廣福德文化，中和區公所將於九月四日於烘爐地舉辦「土地公文化祭」，邀請民眾參加一系列健行、抽獎、擲筊等活動，有超過三千份發財金、一千兩百瓶福氣水，以及逾六十份抽獎獎品，還結合現在最夯的寶可夢熱潮，現場一整天都會撒花，要讓玩家有「球」必應！
中和區長柯慶忠表示，中和地區人口超過四十萬，各類土地公廟多達七十間，形成特有的福德文化，九月四日當天在烘爐地，民眾可以健行抽大獎，擲筊迎元寶，欣賞居民公演，還能抓寶抓不完，感受不一樣的嘉年華會。
此次規劃健行活動，邀請民眾挑戰通往正殿的階梯，沿途完成五站集章，便可參加摸彩，最大獎為機車Gogoro一台，同時還有四個闖關小遊戲，全部完成便可獲得土地公加持的發財金，網路事先報名者加碼送土地公加持的福氣水，健康又保庇。
活動另一亮點是擲筊送九二五純銀元寶，民眾只要擲出聖筊，即可獲得銀元寶一錠，限量五百個，送完為止。另外，配合時下最夯的寶可夢熱潮，烘爐地共有兩個道館、多個補給站，公所將於現場持續撒花，吸引神奇寶貝上山與民同樂。
當天還有「土地公創意造型比賽」決賽，入圍者將齊跳發財舞、走秀，大展風姿，還有演講比賽前三名的小朋友述說土地公傳奇、社區社團的居民公演等，精彩可期。
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