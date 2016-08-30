〈台北都會〉婦幼展撿便宜 睜大眼睛保權益

2016-08-30

〔記者謝佳君／台北報導〕台灣邁入少子化，每個孩子都是寶，國內近年來婦幼展越辦越多，光是台北今年大型婦幼展或玩具展就有七場。不過消保官提醒，展場常見學習型教材契約內容不完整、商品標示不合格等，甚至曾有消費者預付購買滴雞精，卻遇業者倒閉，求償無門，提醒消費者撿便宜也要睜大眼，保障自身權益。

花博公園本週五將有一場婦幼用品大展暨玩具車嘉年華，不少業者會展售學習型教材，許多套書動輒萬元起跳。不過台北市法務局主任消保官何修蘭指出，過去稽查發現，有知名業者未於訂購單上註明契約「審閱期間」，依規定，消費者訂購套書前，應有五天的契約審閱期間，再決定是否簽訂契約。

雖然實務上，業者通常會建議消費者先簽訂購單，回去後有五天審閱期，若無異議則契約自動生效；但何修蘭提醒，消費者應向業者主張訂購單不等同於契約，只代表有訂購意願，若審閱期間內反悔，契約即不生效，而且務必白紙黑字記載，以確保自身權益。

另外，訂購單也應註明「遲延責任」，即訂購後若無法現場取貨需另配送，業者應註明約定期限內未到貨應予消費者的賠償方式；同時還要註明管轄法院，一旦發生消費爭議，才能確知訴訟的地點。

台北市商業處也在去年十二月的婦幼暨兒童展查獲玩具標示不符規定，而且抽查六件，其中就有三件不合格，比例相當高。何修蘭提醒，消費者應留意商品製造商、進口商、規格、玩具適合年齡及有效期限等，才能確保品質，也了解是否適合孩子玩。

何修蘭也說，兩年前也接獲多名消費者投訴，當時在婦幼展消費萬元訂購滴雞精，但未一次全部取貨，改由業者分期送貨，但後來業者倒閉，剩餘貨品拿不到，且因該購買型態非商品券，沒有履約保證，最後消費者求償無門，只能認賠。因此建議類似商品類產品應一次買齊，若擔心保存期限，則避免一次購買太多，以免日後發生消費糾紛。