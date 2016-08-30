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〈台北都會〉北市學校餐廳換餐具 全用不鏽鋼

2016-08-30

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市高中職以下學校八月一日起禁用一次性及美耐皿餐具、瓶裝水，不過，實施首日還在放暑假，真正影響在昨天開學日，多數公立高中職效果不錯，復興高中熱食部利用暑假重新裝潢、試營運，昨正式開張，不僅學生每人一張環保卡租借不鏽鋼餐具，還推出自備環保餐具可折五元、環保杯買五百毫升飲料折三元優惠，學生可自由選擇上午十一點或中午十二點前往用餐，也藉此分散人潮。

禁用美耐皿 環保餐具可租借

復興高中校長鄭雅芬表示，便當價格約五十五至六十元，開學第一天也發給全校學生一人一張環保卡，學生使用環保卡代替押金，租借不鏽鋼餐具，「隔天再決定要不要購買，一張一百五十元，當不需要使用時可退回」。為鼓勵學生多用環保餐具，並減少熱食部擁擠人潮，學校同步想出網路訂餐優惠，以班級為單位，可選擇四種餐，學生訂完後直接到穿堂抬餐即可，網路訂餐免押環保卡，買五個便當可換到一張五元優惠券，回饋抬餐同學。

高二生陳識涵認為，禁用一次性及美耐皿餐具政策很好，「每次整理回收時，看到很多油膩膩的紙盒，覺得很噁心」。高三的賴敬豪也到熱食部買飲料，覺得以後要自備餐具有點麻煩，應該會買環保卡。

內湖高中以往提供盒餐，政府推行禁用免洗餐具政策後，昨開學日改桶餐，學務主任許修輔說：「原本預計會有一千至一千兩百人訂購，上午統計時，發現只有四百五十人，其他學生幾乎都自帶便當，大出意料之外！」開學第一週先採每天訂購隔天便當方式，九月二日起以週為單位，訂購下週便當。

內湖高中 大部分改自帶便當

建中學生可向學校換證到校外用餐，學務主任白萬應表示，有向學生宣導自備餐具，沒帶的可付押金租用，而八月暑輔時，熱食部的業績確實「掉滿多的」，會再觀察；景美女中學務主任林宜德說，學校班級本就供應桶餐，學生都自備餐具，除非班級訂餐人數少於五人才給紙盒便當，學務處昨有準備不鏽鋼餐具，供沒帶餐具學生使用。

北市府訂定《禁用一次性及美耐皿餐具執行要點》，要求校園從八月一日起全面禁用一次性及美耐皿餐具與瓶裝水，教育局編列一○二五萬三八二四元給各校購置不鏽鋼餐具、二二五萬元添購飲水機，目前全北市高中職以下學校有八○四○台飲水機，有學生表示，學校平常就在推廣自帶環保杯裝水，不會覺得不適應。

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  • 校園禁用一次性及美耐皿餐具情形， 復興高中餐廳開學已全面使用不鏽鋼等非一次性餐具。（記者簡榮豐攝）

    校園禁用一次性及美耐皿餐具情形， 復興高中餐廳開學已全面使用不鏽鋼等非一次性餐具。（記者簡榮豐攝）

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