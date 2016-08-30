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〈台北都會〉海洋防衛隊成軍 朱立倫剪網不剪綵

2016-08-30

〔記者俞肇福／新北報導〕為復育海底棲地環境，農業局三年來輔導萬里區漁會、潛水教練投入礁區覆網清除工作，累計割除四．五噸廢棄漁網，市府昨天於野柳漁港成立「海洋防衛隊」，有意願加入者，不限是新北市民，具有潛水技術者皆可參與，報名請洽新北市農業局漁管處，屆時會安排相關課程，讓新加入成員了解熟悉水域。

昨天市長朱立倫到場授旗，並以剪網代替剪綵，矢言要讓海底一網不留。未來將輔導刺網漁業的漁民轉作其他友善漁法漁業，從源頭減少覆網的產生，兼顧漁民生計及資源永續的雙贏目標。

農業局漁管處長汪昭華表示，海洋防衛隊目前共有十位萬里地區的潛水教練，這批潛水教練每年都是在四、五月間海象穩定時展開清理工作，直到大約九月、十月東北季風起，才停止水下清理覆網工作。

野柳當地潛水教練王國昌投入海底覆網清除工作五年，他說，全副武裝下水，手持刀片、剪刀割除覆網，裝進浮力袋由漁船運回，看到海底這麼多漁網，破壞生態，令他難過。農業局長李玟指出，每年都與漁會合作，聘請專業潛水員清除深層礁區的網具，連續三年共清除四．五噸的覆網，今年在萬里就清除了約兩噸的覆網，接下來還會在淡水、瑞芳及貢寮海域持續辦理。

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  • 朱立倫仔細檢視覆網造成的傷害，聽取潛水教練的說明。（記者俞肇福攝）

    朱立倫仔細檢視覆網造成的傷害，聽取潛水教練的說明。（記者俞肇福攝）

  • 新北市府昨天早上於野柳漁港成立「海洋防衛隊」，市長朱立倫矢言要讓海底一網不留，早日恢復海底棲地生機。（記者俞肇福攝）

    新北市府昨天早上於野柳漁港成立「海洋防衛隊」，市長朱立倫矢言要讓海底一網不留，早日恢復海底棲地生機。（記者俞肇福攝）

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