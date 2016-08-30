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〈台北都會〉青年、體育新平台 兩委員會揭牌

2016-08-30

體委會與體育處 遭質疑疊床架屋

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市政府昨天舉行「青年事務委員會」及「體育事務委員會」揭牌儀式，期盼透過委員會，提供青年討論公共事務的交流平台，並擴大新北市運動人口版圖。但體育事務委員會與新北市原本就存在的體育處任務相近，恐有「疊床架屋之嫌」。兩委員會執行秘書林奕華回應，體育處主要負責學校競技運動，而體育事務委員會則是統籌全民運動，功能不盡相同。

媒體詢問兩個委員會的功能性是甚麼，林奕華回應委員會不僅有諮詢功能，希望可就不同議題作深入探討，還可以組成工作小組，作為局處及府方政策的方針。

執行秘書林奕華：功能不盡相同

體育事務委員會與已經存在的體育處有何差異，林奕華舉例，若要推動全民運動，單靠教育局或體育處是不可能做到，還需要融入衛生局及民政局。而為何不考慮將體育處升為體育局，她說明「處」要變成「局」相當困難，因為目前政府的概念都是縮小不擴大。

林奕華表示，青年事務委員會及體育事務委員會均會設立十五至廿一位委員，包括府內委員、專家學者及公開徵選的府外委員，均屬於無給職。她表示，市長也指定副市長侯友宜擔任主任委員，預計在九月找齊委員首次開會，後續每三個月開一次會。

朱立倫昨天揭牌致詞時表示，「青年事務委員會」提供青年朋友一個分享討論公共事務的交流平台及發聲管道，鼓勵青年參與公共事務、國際交流及協助青年創業創新等，達到「開放新北、青年零距離」。「體育事務委員會」則是希望培養市民規律運動的習慣、擴大本市運動人口版圖，達成「活力新北、全民動健康」。

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  • 市府昨天舉行「青年事務委員會」及「體育事務委員會」揭牌儀式，期盼透過委員會，提供青年討論公共事務的交流平台及擴大運動人口版圖。（記者鍾泓良攝）

    市府昨天舉行「青年事務委員會」及「體育事務委員會」揭牌儀式，期盼透過委員會，提供青年討論公共事務的交流平台及擴大運動人口版圖。（記者鍾泓良攝）

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