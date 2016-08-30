〈台北都會〉37處藝文場館 可上線租借

2016-08-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局首創「臺北市藝文場館場地租借平台」，昨舉行上線記者會。即日起，民眾只要輸入日期、活動性質、人數或是預算等關鍵字，就可透過平台協助媒合場地，另外也可根據使用需求，按「攝影秘境」、「文化生態」、「劇場排演」等分類，尋找適合的場地；九月底前還有優惠價。目前已有卅七個館所加入，未來包括老房子計畫、藝響空間等都會納入。

文化局與網路平台業者pickone共同合作，整合轄下附屬機關及委外館所原本各自運作的場地租借服務，提供單一窗口，並提供更加完整和便利的查詢方式。已加入平台的場館，除有民眾熟悉的北美館、中山堂之外，也包含大家較為陌生的西本願寺、李國鼎故居、撫台街洋樓和玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈社等。

文化局指出，平台同時提供了一些隱藏版場地或功能的資訊，例如中山堂除了光復廳和中正廳，台北書院也可租借；或像水源劇場，民眾若有排練需求，亦可租借。相關收費和使用規範則依各場館規定，「文化局提供平台，但還是要尊重各場館的管理權責。」文化局說，平台自八月初開始試營運，已成功媒合三個場館，分別為撫台街洋樓、中山堂和錢穆故居。

民眾可至台北市文化局官網左側的「藝文場館場地租借」功能項下查詢，或直接輸入網址（http://www.pickoneplace.com/event/city）。九月底前透過線上平台交易成功，單筆滿新台幣三千元即可折扣三百元。